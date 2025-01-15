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TikTok'tan canlı yayın açan eski sevgilisini katletmişti! Cezası belli oldu

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Diyarbakır'da bir kafeteryada arkadaşlarıyla oturan ve TikTok'tan canlı yayın yapan eski sevgilisi Meryem Sevim'i kıskançlık krizine girerek öldüren Musa Sevim, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa hiçbir indirim uygulanmazken, kendisine yardım ettiği iddiasıyla yargılanan 4 arkadaşı ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Diyarbakır'da bir kafeteryada arkadaşlarıyla oturduğu ve TikTok'tan canlı yayın yaptığı sırada eski erkek arkadaşı Musa Sevim'in gerçekleştirdiği silahlı saldırıda yaşamını yitiren 21 yaşındaki Meryem Sevim cinayetine ilişkin davanın son duruşması görüldü.

UYUŞTURUCU YALANIYLA KURTULMAYA ÇALIŞTI

Tutuklu Musa Sevim mahkemedeki son savunmasında, Meryem ile imam nikahıyla evli olduğunu, hamile olduğunu öne sürdüğü Meryem'in cinayetin 20 gün öncesinde bir arkadaşının kimlik bilgilerini kullanarak özel hastanede bebeği aldırdığını belirtti. Sevim, "İlk başta yalanladı, sonra kabul edince ayrıldık. Meryem olay günü uyuşturucu maddenin etkisi altındaydı, beni tahrik etti. O nedenle vurdum" dedi. Ancak otopsi raporunda ise Musa Sevim'in iddialarına ilişkin bir bulguya rastlanılmadı. Genç kızın kanında alkol, uyuşturucu ve uyarıcı herhangi bir maddeye rastlanılmadığı Adli Tıp Kurumu tarafından belirlendi.

TikTok Canlı Yayında Sevgilisini Öldüren Musa Sevim'e Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Verildi

CANLI YAYINDAN YERİMİZİ TESPİT ETTİLER

Duruşmada tanık olarak cinayet anında Meryem ile birlikte olan arkadaşı da B.Ö'de dinlendi. Mahkemeye verdiği ifadede B.Ö, "Cinayetten 1 hafta önce Meryem, Musa'nın telefonunda bir kız ile yazıştığını görünce araları bozuldu. Musa beni arayıp Meryem'in yerini öğrenmeye çalışıyordu. Olay günü Meryem ile Musa ile tartışıp kavga etmişti. Meryem kafede TikTok hesabından canlı yayın yapınca bu yayına Musa'nın yeğenleri de katıldı ve bizi gördüler. Sonra yanımıza geldiler. Masaya geldiklerinde Musa'nın iki yeğeni yanındaydı. Musa silahını ateşleyince herkes masadan kaçıştı. Meryem sandalyede oturur vaziyetteydi. Musa kafeden çıktı, sonra geri dönüp silahını tekrar ateşledi. Ben korkudan tuvalete kaçtım" dedi.

MERYEM ÇIĞLIK ATINCA GERİ DÖNÜP 4 EL DAHA SIKTI

Cinayete anına tanıklık eden Meryem'in bir diğer arkadaşı S.S de ifadesinde, "Meryem'in evindeyken eski sevgilisi Musa telefonla arayıp küfür ve tehditler savuruyordu. Meryem kendisinden ayrıldığı için başka erkeklerle görüştüğü taktirde onu öldürmekle tehdit ediyordu. Meryem TikTok canlı yayını açtı. Bana 'Musa ve arkadaşları da canlı yayına girdi' dedi. Sonra da bulunduğumuz kafeye geldiler. Musa aniden elini beline atarak 'İhanetin affı olmaz' dedi ve iki el ateş etti. Ben masanın altına gizlenince Meryem'in ayak ve bacağından yaralandığını gördüm. Meryem çığlık atınca geri geldi ve 4 el daha sıkınca Meryem'in sesi kesildi. Önce kendimi kontrol ettim yaralandığımı anlayınca polisler gelip bizi aldılar" diye konuştu.

TikTok Canlı Yayında Sevgilisini Öldüren Musa Sevim'e Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Verildi

"ZARAR VERMEYECEĞİNE DAİR SÖZ VERİNCE GÖRÜŞTÜRDÜM"

Kafede bulunan K.T ise ifadesinde, "Beni olay günü Musa Sevim aradı. Meryem'i nereden tanıdığımı ve onunla neden birlikte olduğumu sordu. Bende çocukluk arkadaşı olduğumuzu aramızda bir ilişki olmadığını söyledim. Israrla nerede olduğumuzu sorup buluşmak istedi. Meryem ve diğer arkadaşları kafeye bıraktıktan sonra Musa ile görüştüm. Buluşmaya gittiğimizde yanında birkaç kişi daha vardı. Israrla Meryem'i görmek istiyordu. Bende ona zarar vermeyeceğine dair söz vermesi halinde görüştürebileceğimi söyledim. Birlikte kafeye gittik. Musa Meryem'in yanına oturdu. İkili tartışınca garsonlar bizi uyardılar. Tartışma devam edince Musa sandalyesini biraz geri çekip kendine alan açtıktan sonra Meryem'in ayağına iki el sıktı. Meryem yere doğru kapanınca bu kez arkadan yaklaşıp kafasına sıkıp, 'Ben adamın anasını böyle sinkaf ederim' dedi. Ben korkudan masanın altına saklandım" dedi.

KADINA KARŞI ÖLDÜRME SUÇUNDAN AĞIR MÜEBBET ALDI

İfadelerin ardından kararını açıklayan mahkeme, Musa Sevim'e 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Diğer 4 sanığın hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararına hükmedildi.

TikTok'tan canlı yayın açan eski sevgilisini katletmişti! Cezası belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıBuğra Er:

Soy isimleri uyuyor ensest bunlar ve hıc sasırtmyo o bolgenın mahlükları

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

İçerde de kendisi kimin karısı olursa artık.. eteğini getirsinler mahpusa

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Haber YorumlarıSercan Aydın:

Buğra o bölgenin insani ananı iyi tanıyor yvsk pc

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Haber YorumlarıSercan Aydın:

Ne oldu şimdi değdi mi yani

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Haber YorumlarıZafer Ozkan:

simdi besleyelim. seçim yakin,iyi hal,af, tahrik vs vs. 7 sene sonra çıkar,adinada reis deriz...

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Haber YorumlarıTekinalp:

Nerede serseri psikopat hasta ruhlu erkek varsa kadınlar gider onunla sevgili olur onunla takılır hatta onunla evlenir çünkü onlar daha çekici gelir ama efendi saygılı düzgün dürüst kadına değer veren erkeği istemezler sonuç olarak kendi düşen ağlamaz

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Haber YorumlarıMustafa Samet Cetin:

Ezilmiş halkların demokratik mazlum kültür mozaiği dızo...

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