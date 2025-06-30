Tepkilerin odağındaki karikatürist ve grafikere ters kelepçe

Tepkilerin odağındaki karikatürist ve grafikere ters kelepçe
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Tepkilerin odağındaki karikatürist ve grafikere ters kelepçe
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Leman dergisinde Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatürü çizen şahıs ile grafikerin gözaltına alındığını açıkladı. Yayınlanan görüntülerde, şahsın yere yatırılarak ters kelepçe takıldığı görüldü.

Leman dergisinde Hz. Muhammed'e yönelik yayımlanan çirkin karikatür resmen infiale neden oldu. Karikatürün ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN "LEMAN" AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, karikatürü çizen kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum.

Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir."

KARİKATÜRİST, TERS KELEPÇE İLE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Yerlikaya'nın paylaşımında, karikatüristin gözaltına alınma anları da yer aldı. Karikatüristin yere yatırılıp ters kelepçelendikten sonra polis aracına götürüldüğü görüldü.

Tepkilerin odağındaki karikatüriste ters kelepçe

GRAFİKER DE GÖZALTINA ALINDI

Derginin grafikeri de ters kelepçe ile gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya yeni paylaşımında şunları söyledi: "Hadsiz derginin grafikeri C.O. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Sevgili Peygamberimize (S.A.V.) yönelik gerçekleştirilen bu alçaklık hukuk önünde hak ettiği cezayı görecektir."

Tepkilerin odağındaki karikatüriste ters kelepçe

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Kelepçe sokulmaliydi bence

Yorum Beğen351
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıMusab sakin:

çok iyi olmuş herkes kendini bilecek milletin değerleri ile dalga geçemezsin

Yorum Beğen341
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Haber YorumlarıMurat Gündüz:

O. Ç

Yorum Beğen284
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıUgur Ayhan:

??????allah devletimizi korusun

Yorum Beğen253
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

kesinlikle doğru olan yapılmış kimse bizlerin inancı ile kutsalı ile dalga geçemez lakinnnn birde makara bakara diyenler vardı keşke onlarada aynı muamele yapılsaydı

Yorum Beğen237
Yorum Beğenme15
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