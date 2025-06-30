Tepkilerin odağındaki karikatürist ve grafikere ters kelepçe
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Leman dergisinde Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatürü çizen şahıs ile grafikerin gözaltına alındığını açıkladı. Yayınlanan görüntülerde, şahsın yere yatırılarak ters kelepçe takıldığı görüldü.
Leman dergisinde Hz. Muhammed'e yönelik yayımlanan çirkin karikatür resmen infiale neden oldu. Karikatürün ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN "LEMAN" AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, karikatürü çizen kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum.
Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir."
KARİKATÜRİST, TERS KELEPÇE İLE GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Yerlikaya'nın paylaşımında, karikatüristin gözaltına alınma anları da yer aldı. Karikatüristin yere yatırılıp ters kelepçelendikten sonra polis aracına götürüldüğü görüldü.
GRAFİKER DE GÖZALTINA ALINDI
Derginin grafikeri de ters kelepçe ile gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya yeni paylaşımında şunları söyledi: "Hadsiz derginin grafikeri C.O. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Sevgili Peygamberimize (S.A.V.) yönelik gerçekleştirilen bu alçaklık hukuk önünde hak ettiği cezayı görecektir."