Tepkilerin odağındaki karikatürist ve grafikere ters kelepçe

Leman dergisinde Hz. Muhammed'e yönelik yayımlanan çirkin karikatür resmen infiale neden oldu. Karikatürün ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN "LEMAN" AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, karikatürü çizen kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum.

Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir."

KARİKATÜRİST, TERS KELEPÇE İLE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Yerlikaya'nın paylaşımında, karikatüristin gözaltına alınma anları da yer aldı. Karikatüristin yere yatırılıp ters kelepçelendikten sonra polis aracına götürüldüğü görüldü.

GRAFİKER DE GÖZALTINA ALINDI

Derginin grafikeri de ters kelepçe ile gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya yeni paylaşımında şunları söyledi: "Hadsiz derginin grafikeri C.O. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Sevgili Peygamberimize (S.A.V.) yönelik gerçekleştirilen bu alçaklık hukuk önünde hak ettiği cezayı görecektir."