Tekirdağ'da apartmandan düşen genç adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde apartmanın 3. katından düşen 32 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı 01.45 sıralarında Sağlık Mahallesi Edirne 5. Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 3. katındaki ikamet balkonunda alkol aldığı öne sürülen Muhsin Çapın (32), bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebeple balkondan beton zemine düştü.

Çapın'ın balkondan düştüğünün fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve Olay Yeri İnceleme uzmanlarının incelemelerinin ardından Muhsin Çapın'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Evli ve 2 çocuk babası Muhsin Çapın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ