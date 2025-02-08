Kolombiya'nın Medellín kentinin kuzeyinde yer alan Montería'daki bir tavukçu dükkânında, tek bir kızarmış tavuk budu yüzünden iki kadın arasında çıkan kavga sosyal medyada gündem oldu.

Şok edici olay, bir müşterinin diğer müşterinin elinden tavuk budunu kapmasıyla başladı. İddiaya göre, tavuk budunun asıl sahibi olan kadın, yemeği erkek arkadaşına vermek istediğini söyleyerek tavuğun iadesini talep etti. Ancak diğer müşterinin reddedici tavrı, dükkânın ortasında büyük bir arbede yaşanmasına neden oldu.

LiveLeak.com'da paylaşılan görüntülerde, iki kadının birbirlerinin saçlarını çekerek yere düştükleri ve kontrolsüz bir şekilde kavga ettikleri görülüyor. İlginç bir şekilde, olayların tam ortasında oturan bir müşteri, kavgadan hiç etkilenmeden yemeğine devam etti.

Olayla ilgili sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı. Sanchez adlı bir kullanıcı, "Restoran: 'Tavuğumuz o kadar lezzetli ki, her parçası için kavga edeceksiniz'" şeklinde espri yaptı. Yerel bir müşteri ise "Bir dahaki sefere aile menüsü söyleyin de tokattan kurtulun" diyerek durumla dalga geçti.

Miguel adlı başka bir kullanıcı, "Masaya daha fazla yemek söylerdim: lezzetli tavuk ve canlı güreş, her gün göremeyeceğiniz bir şey" yorumunda bulunurken, Martha isimli kullanıcı, "Şu adam kavga sırasında yemeye devam etti ve tavuğunu hiçbir şekilde bırakmadı!" diyerek olayın ilginç yönüne dikkat çekti.

Görüntüler, sıradan bir yemek siparişinin nasıl kontrolden çıkabileceğini gösterirken, olayla ilgili herhangi bir yasal işlem yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.