Yakıt tankeri karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı! 3 ölü, 2 yaralı - Haberler

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Denizli'ye giden B.F. idaresindeki boş yakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti.

KARŞI ŞERİTTEN GELEN ARACA ÇARPTI

Bu sırada tanker, karşı şeritten gelen Nurettin Tuncer'in (30) kullandığı otomobille çarpıştı. Otomobili sürükleyen tanker, şarampoldeki toprak yığınına çarparak durdu. İhbarla olay yerine acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TANKER ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Ekipler, otomobil sürücüsü Nurettin Tuncer ile babası Mehmet Tuncer'in (53) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan otomobildeki yaralılardan sürücü Nurettin Tuncer'in eşi Filiz Tuncer (29) de doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan İsmail Tuncer (29) ile Muhammet Tuncer'in de sürücünün kardeşleri olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavileri sürerken, tanker şoförü B.F. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.