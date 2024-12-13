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Taksiciyi bıçaklayarak gasp etmeye çalışan uyuşturucu bağımlısı serbest bırakıldı

Taksiciyi bıçaklayarak gasp etmeye çalışan uyuşturucu bağımlısı serbest bırakıldı
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Manisa'da yolcu olarak bindiği taksiciyi bıçaklamaya çalışarak gasp etmek isteyen uyuşturucu bağımlısı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Taksicinin kendisini bıçaklamaya çalışan gaspçının elindeki bıçağı tutarak yaralı halde kurtulduğu o anlar ise taksi kamerasına anbean yansıdı.

Taksicinin refleksi hayatını kurtardı. Uyuşturucu bağımlısı bir genç yolcu olarak bindiği taksiciyi bıçaklayarak gasp etmeye çalıştı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi. Adrese geldiklerinde taksici, Emirhan Ü.'ye ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ü., post cihazını istedi. Taksici Paktan, post cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü. belindeki bıçağı çıkararak Paktan'ın göğüs kısmına doğru hamle yaptı. Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksici bir süre araç içinde Emirhan Ü. ile boğuştu sonra da emniyet kemerini çözüp araçtan indi. Paktan'ın ardından araçtan inen Emirhan Ü., olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan dehşet anları takside bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Emirhan Ü.'nün taksici esnafı Hakan Paktan'a saldırması ve boğuşma sonrası Paktan'ın kurtulması yer alıyor.

Taksiciye Bıçaklı Saldırı: Uyuşturucu Bağımlısı Serbest Bırakıldı

TAKSİCİYE SALDIRDI, AMCASINI GASP ETMEK İSTERKEN YAKALANDI

Emirhan Ü.'nün daha sonra amcasının evine giderek gaspa çalıştığı ve ardından jandarma ekiplerince yakalandığı öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan Emirhan Ü.'nün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan Emirhan Ü.'nün bugün öğle saatlerinde de bir kavgaya karıştığı ve polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Taksiciye Bıçaklı Saldırı: Uyuşturucu Bağımlısı Serbest Bırakıldı

YAŞANAN DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Yaşanan dehşet anlarını anlatan taksici esnafı Hakan Paktan, "Durağa bir yolcu geldi. 18 yaşlarında. Akgedik Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. Arabaya aldım ve yola çıktık. Yola çıktığımda kolunu gösterdi. Kolundan bıçaklandığını söyledi. Gidene kadar sürekli sorular sordum. Çocuktan huylandım. Giderken pencereler kapalıydı. İçerisi sıcaktı. 'Daraldım pencereyi açabilir miyim?' diyerek pencereyi açtı. Montunun fermuarını açtı. Ben artık iyice huylandım. Akgedik Mahallesi'ne geldiğimizde inerken 'Ne kadar tuttu?' dedi. Ücreti söyledim. Karttan ödeyeceğini söyledi. Post cihazına limitini girdim. Ne kadar girdiğimi sordu. Elini cebine attı ve benim göğsüme doğru bıçak hamlesi yaptı. Ben de temkinli olduğum için elimi kaldırınca bıçak elime saplandı. Elinden tutarak bıçağı aldım. Emniyet kemeri de takılıydı. Adam yanımda beni öldürmeye çalışıyor ben emniyet kemerine bağlıyım. Daha sonra kendimi zar zor dışarı atım. Attıktan sonra çıktı dışarıya. Bu sefer bıçak benim elimdeydi. 'Bıçağı bana sapla, öldür beni' dedi. Sonra kovaladım ve 112 Acil Servis'i aradım. Ne yapacağımı bilemedim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey geldi başıma. Ambulans ve jandarma geldi. Onlar gelmeden önce Kadir diye bir arkadaşım gelmişti" dedi.

Taksiciye Bıçaklı Saldırı: Uyuşturucu Bağımlısı Serbest Bırakıldı

Emirhan Ü.'nün daha sonra amcasının evine giderek gaspa çalıştığı ve ardından jandarma ekiplerince yakalandığını söyleyen Paktan, "Böyle bir olay yaşadım. Kaçan kişi yengesinin evine gaspa gitmiş. Kapıyı zorlamış onlar da jandarmaya haber vermişler. Jandarma onların haberi üzerine bu kişiyi yakaladı. Biz o sırada Kadir arkadaşımla hastaneye gidecektik. Jandarma durumu haber verince geri dönerek jandarmaya giderek ifademizi verdik. İfademizi verdikten sonra oradan ayrılarak hastanede tedavi oldum" ifadelerini kullandı.

Taksiciye Bıçaklı Saldırı: Uyuşturucu Bağımlısı Serbest Bırakıldı

"YARIN BAŞKA BİR TAKSİCİYE ZARAR VERMEYECEĞİ NE MALUM"

Saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösteren Paktan, "Öğrendim ki bu şahıs hakim tarafından serbest bırakılmış. Ben bu adamdan şikayetçiyim. Beni öldürmeye teşebbüs etmiş bir şahsı hakim serbest bırakıyor. Nasıl serbest bırakır? Ben de bu olayın üzerine gittim. Cumhuriyet savcısıyla görüştüm ve görüntülerinin olduğunu bildirdim. Savcılık da gerekli kamera kayıtlarını alarak tekrardan suç duyurusunu başlatacağını söyledi. İnşallah sonu hayırlı biter. Tek temennim bu. Böyle insanlar serbest bırakılmamalı. Bugün bana yapılan yarın başka bir arkadaşa yapılır. Bu şahsı şikayetçi olduğum halde nasıl serbest bırakırlar. Yarın başka bir taksiye binip oradaki arkadaşımıza zarar vermeyeceği ne malum? Bakkalda bir kişiyi bıçaklamayacağı ne malum. Ben kendi imkanlarımla oradan kurtuldum. Allah büyük, bir şekilde kendimi müdafaa ettim ama başka biri can verecekti. Bir çok da örneği var" diye konuştu.

Taksiciye Bıçaklı Saldırı: Uyuşturucu Bağımlısı Serbest Bırakıldı

Meslektaşlarından bu tür olaylara karşı dikkatli olmalarını isteyen Paktan, "Herkes ekmek için burada. Tek amacımız evimize ekmek götürebilmek. Eğer kendilerine dikkat etmezlerse yarın öbür gün hayatlarını kaybeder, çoluk çocukları öksüz kalır. Kendilerine dikkat etsinler" dedi.

Taksi esnafı Hakan Paktan'ın yaşanan olayın ardından mesleği bıraktığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerhat Bağcı:

Allah rızası için yargı gerekeni yapsın.

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