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Sürücü kadın, otobanda film izleyerek araç kullanırken görüntülendi

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İngiltere'de, otobanda cep telefonundan televizyon izleyen bir kadın sürücü, başka bir sürücü tarafından kameraya alındı. Matt Cadman isimli şahıs, Londra'nın batısındaki A40 otobanında bu tehlikeli ve sorumsuz davranışı kaydetti. Videoda, kadın sürücünün telefonunu direksiyonun arkasına sabitleyerek rahatça televizyon izlediği görülüyor.

İngiltere'de bir otobanda seyir halindeyken cep telefonundan televizyon izleyen bir kadın sürücü, başka bir sürücü tarafından şaşkınlıkla kameraya kaydedildi. Bu akıl almaz anlar, geçen araçtaki yolcu Matt Cadman'in gözlerine inanamamasına neden oldu.

Matt Cadman, Londra'nın batısında, Greenford yakınlarındaki A40 otobanının batı yönünde, 20 Nisan akşamı bu tehlikeli ve sorumsuz davranışı görüntüledi. Kaydedilen videoda, 2015 model Hyundai I30 marka aracın sürücüsünün, telefonunu direksiyonun arkasına sabitleyerek sanki evindeymiş gibi rahatça televizyon izlediği açıkça görülüyor.

Olayı şaşkınlıkla anlatan Matt Cadman, "Greenford yakınlarında, A40 otobanında eve dönerken gördüğümüze inanamadık. Bir kadın araba kullanırken televizyon seyrediyordu," dedi. Cadman, bu hayati tehlike yaratan davranışa karşı yetkililerin artık harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Cadman, "Kendi canınızı tehlikeye atmak bir dereceye kadar anlaşılabilir belki ama çevrenizdeki onlarca sürücünün hayatını hiçe saymak bambaşka bir şey. Benim buradaki tek amacım, bu tür bencilce hareketler yüzünden yaşanabilecek ölümlerin önüne geçmek," şeklinde konuştu.

Olayla ilgili olarak Londra Metropolitan Polisi'nden henüz bir açıklama gelmedi.

İngiltere Karayolları Trafik Kuralları'na göre, sürücünün dikkatinin dağılması sonucu aracın kontrolünü sağlayamadığı düşünülürse, polis aracı durdurma yetkisine sahip. Araç kullanırken cep telefonuyla uğraşmak, sürücünün kendi hayatı da dahil olmak üzere yoldaki herkesin güvenliğini tehlikeye atar ve ciddi hukuki sonuçları olabilir. İngiltere'de 2003 yılından bu yana araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak veya mesajlaşmak kesinlikle yasaktır.

Sürücü kadın, otobanda film izleyerek araç kullanırken görüntülendi

Sürücü kadın, otobanda film izleyerek araç kullanırken görüntülendi

Sürücü kadın, otobanda film izleyerek araç kullanırken görüntülendi
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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