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Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü

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Adana'da oturduğu apartmanın otoparkında aracından inerken kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Saltuk Buğra Keçebaş, hayatını kaybetti. Öte yandan Keçebaş'ın, bir süre önce çektiği video ile Bayğara suç örgütü lideri firari Ramazan Bayğara'yı tehdit ettiği ortaya çıktı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde otomobilini oturduğu apartmanın otoparkına park eden Saltuk Buğra Keçebaş, aracından indiğinde kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü

KURTARILAMADI

Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Keçebaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Keçebaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ RAMAZAN BAYĞARA'YI TEHDİT ETMİŞ

Adana'da evinin önünde uğradığı tabancalı saldırıda hayatını kaybeden Saltun Buğra Keçebaş'ın, bir süre önce Bayğara suç örgütü lideri firari Ramazan Bayğara'yı, "Öyle mermi sıkmaya benzemez. Adamın anasını öldürürler. Ramazan, Fırat, Kamil ve sen bugün beni vuramadınız" diyerek tehdit ve küfrettiği bir videoyu sosyal medya hesabında hikaye olarak paylaştığı ortaya çıktı.

Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü

Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıArarat Arat:

ne güzel memleket adalet hak hukuk olmayınca herkes mafyacılık oynuyor nasılsa üç beş yatar çıkarız diyorlar ülke suç cenneti olmuş

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Memlekette börekçiden çok suç örgütü var. yatacak yerin yok Süleyman Soylu..

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Mafya cumhuriyeti olduk iyice

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Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Bu ateşli silahları bakkal mı satıyor.İçişleri Bakanlığı bu bireysel ve gayrimeşru silahlanma için hiçbir önlem almıyor dolayısı ile ülkede can güvenliğini sağlayamıyor.Bu bilerek yapılıyor gibi.

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Haber YorumlarıHüso Fıso:

Eskiden memlekette bir yılda olan silahlı çatışma sayısı bugün bir haftada oluyor.Kindar bir toplum yaratıldı.

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Haber YorumlarıBilge Tanrıöver :

Herkes kendi adaletini konuşturuyor Kurada teyze torpili vb şeylerle güvenimiz sarsıldı

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

BENZERİNİDE BİRİ KASIMPAŞALIMISIN NE DELİKANLI OL FALAN MİNVALİNDE BAŞKASINA POSTA KOYMAYA KALKARAK YAPIYOR BU ADAMIN HAKKINDA SAVCILAR REİSEN PARDON RESEN SORUŞTURMA AÇMIŞ DENİLİYOR

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Akkpnın suç cennetı ulkesı

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Eceli gelllen kopppek camıı duvarına... Misali olmus

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Haber Yorumlarıalperen84:

bu Adana nasıl bir yer ya Teksas gibi

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