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Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu

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Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arazisinde yaptırdığı 8 villalık inşaat alanında ağaçların kesildiği inceleme sonucu belgelendi. Bakanlığın tespiti sonrası Suavi'ye kesilen her ağaç için 4 bin 724 TL para cezası uygulandı.

Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan arazisindeki ağaçların kesildiği belirlenmişti. Ekipler; söz konusu alanda yapılacak inşa faaliyetleri için Bodrum Belediyesi'nden verilen imar planına göre taşınması gereken 29 ağacın taşınmadığını, korunması gereken 11 ağacın ise korunmadığını ve sadece villaların yapıldığı alanda toplam 40 ağacın kesildiğini tespit etti. Ayrıca park alanı olarak belirlenen bölgede de bir zeytin ağacı hariç tüm ağaçların kesildiği belirlendi.

AĞAÇLARLA İLGİLİ SORUYA CEVAP VEREMEDİ

Suavi yaptığı açıklamada, "Bu evler yüzde 50 kat karşılığı ortak yapılan evlerdir. Müteahhidi vardır. Biz yalnızca arsa sahibiyiz" demekle yetindi. Suavi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ekiplerinin inşaat alanında toplam 40 ağacın kesildiğine ilişkin tespitlerine cevap veremedi.

Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu

AĞAÇ BAŞINA 4 BİN 724 TL CEZA

Sabah'ta yer alan habere göre Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kesildiği tespit edilen her ağaç başına ceza kesti. Yapılan incelemede ormanlarda doğal olarak yetişen türdeki ağaçları izinsiz olarak kaldırdıkları için ağaç başı 4 bin 724 TL idari para cezası uygulandı.

Villa arazisinin yanında bulunan park alanında kesilen ağaçlarla ilgili ise belediyenin sınırlarında olduğu için Bodrum Belediyesi tarafından cezai yaptırım uygulanacağı öğrenildi. Söz konusu villaların imar ve denetim yönünden de incelemenin sürdüğü bildirildi.

Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıCan Reno:

bu adam ne iş yapar da bodrum u parsellemiş saman altından su yürütüyorlar

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Haber Yorumlarıali gedizli:

Sorsan çevreciyim der günah değilmi o kadar ağaca..

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ağaçlara kesilen ceza bir şey değil eğer arazi yeşil alan inşaat ruhsatı yoksa binalar yıkılmalı

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Haber Yorumlarımstfa Uygr:

Para değil Gezi de bunlar değil miydi millete milyarlarca dolar zarar verdiren,4,5 bin parw mı?

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Taşhak mı geçiyorsunuz. O kadar ağaç kesilirken hiç mi ayıkmadınız. Demek ki evinize girseler haberiniz olmayacak. Adil ceza villaları yıkıp yeniden ağaç diktirmek olacaktır, eğer adalet varsa tabi.

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Haber YorumlarıÜmit Karagöz:

Hapise kadar gider ağaç kesmek ucuz yırtmış

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Haber YorumlarıTAKAR YUS:

nasıl ödeyecek tüh tüh ,yardım edelim garibana.Yeşilime ağacıma dokunma kapitalist sosyalist komünist ;)

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Haber YorumlarıÖznur Harun Çetin:

Boyle kanunun ben ta .... lan adamlar gezi olaylarinda 1 agac icin turkiyeyi yakip yiktilar gezi maliyeti 400 milyr dolar olarak belirlendi turkiyenin kaybi simdi 1 agac icin 4 bin lirami ceza kestiniz yaziklar olsun bu cezalari insanlarin ibret alipta kanunsuz is yapmaktan korkup suc islenmiyecek cezalar haline getirenlere bu tiplerde kendini aydin cagdas kaliteli sanip tepemize cikiyorlar

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