Üye Girişi
Haberler

Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada sapkın içerikler üreten ve bu içeriklere çocuk yaşta çocukları alet eden bir kişi daha yakalandı.

Gün geçmiyor ki sosyal medyada yapılan bir rezil yayın daha ortaya çıkmasın. Olayın adresi bu kez Eskişehir oldu. Çeşitli platformlarda uygunsuz videoları yayılan şahıs, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de G.D. (22) isimli şahsın, bazı sosyal medya platformlarında yaptığı canlı yayınlarda küçük yaşta olduğu iddia edilen kızlara karşı uygunsuz görüntüleri ve kendisinin şehit çocuğu olduğunu iddia eden bir kullanıcıya karşı tavırları, sosyal medyada büyük tepki topladı.

MÜSTEHCENLİK SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince G.D. hakkında çalışma başlatıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan G.D.'ye "müstehcenlik" suçundan işlem yapıldı. Savcılık sorgusu ardından şüpheli, tutuklanması talebiyle elleri arkasında kelepçeli şekilde adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Sosyal Medya Teknoloji Güvenlik 3-sayfa Hukuk Medya Çocuk

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu

Polis katili için istenen ceza belli oldu! Başsavcılıktan dikkat çeken talep

 Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi

Polis savcıya tehdidi affetmedi, hepsini enseledi

 Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık

Almanya'dan Eurofıghter'a yeşil ışık Teknik ekip Türkiye'de
Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın

Bu listeye bakmadan zeytinyağı şeker ve çay almayın
Bosna Hersek Almanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bosna Hersek Almanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TFF Youtube CANLI izle! TFF 2. Lig, TFF 3. Lig,Amatör BAL Ligi maçları CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki! Türkiye Karadağ CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Türkiye Karadağ maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TV8 canlı izle! (TÜRKİYE-KARADAĞ) TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki E-Nabız satıldı mı? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? İsmail Yüksek neden yok? İsmail Yüksek Milli takımda kadroda yok mu (Türkiye Karadağ)? Türkiye Karadağ ilk 11'i! Türkiye'nin Karadağ maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Mert Günok neden yok? Mert Günok Milli takımda kadroda yok mu (Türkiye Karadağ)? Türkiye Karadağ maçı hangi statta, hangi şehirde, nerede oynanıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.