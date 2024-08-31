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Soruşturmanın seyrini değiştirecek iddia! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 11 gün önce kaybolan Narin Güran'ın muhtar olan amcası S.G. de gözaltına alınırken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneğinin aynı çıktığı öne sürüldü.

Diyarbakır'da günlerdir aranan Narin Güran'ın amcası S.G. de gözaltına alınırken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneğinin aynı çıktığı iddia edildi.

NARİN'İN AMCASI GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ederken peş peşe gözaltılar yaşandı. Narin'e yönelik bir ipucuna ulaşmaya çalışan ekipler, Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G.'yi gözaltına aldı. Amcanın sorgusu sürerken, anne Yüksel Güran da gözaltına alınarak ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Amca S.G.'nin, Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturmanın seyrini değiştirecek iddia! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

"AMCANIN ARABASINDAKİ DNA, NARİN'LE UYUŞTU"

Narin'in anne ve babasından alınan DNA örneklerinin şüpheli ile karşılaştırılmasından çıkan sonuçlar beklenirken Gazeteci Kenan Taş çarpıcı bir iddia ortaya attı. Taş yaptığı açıklamada, amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

Soruşturmanın seyrini değiştirecek iddia! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

"BİZDEN ŞÜPHELENİRLER DİYE SÖYLEMEDİM"

Anne Güran, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında "Bizden şüphelenirler diye söylemedim, ilk kez anlatıyorum. Askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı Narin'in kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında tütün içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlar. 'Yapmayın, günahtır' dedim" ifadelerini kullanmış, bu sözler sonrası oklar ağabey E.G.'ye çevrilmişti. Gözaltına alınan ağabey, kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin'e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın seyrini değiştirecek iddia! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Diyarbakır 3-sayfa Bağlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (16)

Uyuma Dostum:

Ailesi kıza ne olduğunu çok iyi biliyor fakat söylemiyorlar..

122
2
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Emrah null:

bu çocuk kötü bişeye sahit oldu sanırım. ama ne olursa olsun inşallah sağ salim bulunur

116
2
yanıtYanıtla
ömer:

MİZAN KURULSUN EY RAHMAN

64
2
yanıtYanıtla
Batıkan Geçit:

Eğer varsa bir dahli,Mübahtır Katli.

44
1
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SELCUK KIRAZLI:

Bu nasıl bir yayın yasağı. Resmen Müge Anlıya çevirdiniz burayı. Burakında polisler işlerini yapsın. Sırf manşet yazacağız diye bütün aileyi suçlu gösterip milleti dedikoduya teşvik ediyorsunuz. Başka gündem yokmu koskoca dünyada. Mesela birkaç gündür Filistin'i hiç konuşmuyorsunuz, neden acaba? yayın yasağımı var

24
15
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Emre null:

çocuklarınız 10 yaşına geldi mi örtün Dinle imanla ahlakla büyütün evden çıkarken besmele ile dua ile çıksınlar girerken şükür secdesi ile girsinler ki Allah in koruma ihtimali artsın hayat tehlikelerle dolu bizler aciziz geleceği bilemediğimiz için her tehlikeden kendimizi sevdiklerimizi koruyamayiz bizleri herseyden koruyacak geleceğimizi bilen Tek güç Yuce ALLAH ta var bu yuzden Yuce Allah i çok sevmeli çok zikretmeliyiz elimizden geldikçe Dinine uymaliyiz ki bizi korusun burda Din karşıtları yanlış pencereden baktıkları için Dine masal diyor kesinlikle İSLAM gerçektir her açıdan ispat edebilirim

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9
yanıtYanıtla
Vatandaşın biri:

iğrenç bir ilişki ağı çıkacakmış gibi bu olayın altından?

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Yusuf Yıldırım:

Bu konularda kimsenin günahını almamak lazım. Abisi gözaltına alındığında bir sürü insan abisi hakkında kotu yorumda bulundu. Çocuk amcasının arabasına defalarca binmistir. Dna si çıkması normal. Soruşturma tamamlanana kadar gizli yürütülmesi doğru olur.

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BOZÖREN KÖYÜ:

Sanki aile biliyor gibi, yine de kimsenin günahını almayalım

16
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İhsan BAŞERLİ:

Hani yayın yasağı vardı

6
3
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