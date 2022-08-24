Son Dakika! Muğla'da turistleri taşıyan safari aracı devrildi: 5 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 16.35'te Armutalan Mahallesi Datça yolunda meydana gelen kazada, Irak uyruklu turistleri taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 11 kişilik safari aracı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

TURİSTLER YOLA SAVRULDU

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, devrilerek metrelerce sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kazada cipte bulunan turistler yola savruldu.

5 KİŞİ ÖLDÜ, TÜRK SÜRÜCÜ İLE 3 TURİST YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 5 kişinin öldüğü kazada, Türk sürücü ile 3 turist yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan araç sürücüsü Murtaza A. polis tarafından gözaltına alındı. Kaza sonrası kapanan Datça-Marmaris Karayolunda Marmaris Adliyesinden Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu.

YAŞAMINI YİTİRENLER MORGA KALDIRILDI

Savcının talimatı sonrası kazada yaşamını yitiren Irak vatandaşları Marmaris Belediyesi Cenaze aracı ile Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

2 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Marmaris ilçesinde safari cipin devrilmesi sonucu 5 Irak uyruklu turistin öldüğü, 4 turistin yaralandığı kazayla ilgili 2 savcının görevlendirildiği belirtildi. Yürütülen soruşturmada kazaya karışan 2 araç sürücüsünün yanı sıra tur şirketi sahibinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Kazayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Marmaris Datça çevre yolu (D400 karayolu) üzerinde seyir halinde olan tur aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonucu araçta bulunan yolculardan 5 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştır. Mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmış ve iki cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Cenazelerin kimlik tespiti, ölü muayene ve otopsi işlemleri Cumhuriyet Savcılarımız nezaretinde devam etmekte olup olayla ilgili araç sürüleri M.A. ve A.K.T. ile tur şirketi sahibi C.A. gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam ediliyor."