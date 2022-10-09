Son Dakika! Kadıköy'deki bir binada patlama oldu, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde

Son dakika! İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir apartmanda henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Ateşlerin yan taraftaki binalara sıçramasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kadıköy ilçesinde akşam saatlerinde bir binada patlama meydana geldi. Alevler kısa süre içerisinde neredeyse tüm binayı kapladı ve yan taraftaki apartmanları da tehdit etmeye başladı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Nedeni henüz belli olmayan patlamayı söndürmek adına çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri de bölgede hazır bulunuyor.

SESLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Diğer yandan alevlerin etkisini sürdürdüğü ve binada şiddetli şekilde patlama seslerinin gelmeye devam ettiği öğrenildi.

İşte olayla ilgili ilk fotoğraflar: