Son dakika: İstanbul Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ederken Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia ediliyor.

Sancaktepe'de bir sitedeki dairede 3 çocuk ile babaları ölü bulundu. Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia ediliyor. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken inceleme sürüyor.

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