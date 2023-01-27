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Son Dakika: İstanbul Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika: İstanbul Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ederken Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia ediliyor.

Sancaktepe'de bir sitedeki dairede 3 çocuk ile babaları ölü bulundu. Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia ediliyor. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken inceleme sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: İstanbul Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Son Dakika: İstanbul Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Haberler.com - 3. Sayfa

Sancaktepe İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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