Henüz 21 yaşındaydı! Genç denizci feci şekilde can verdi

Sabaha karşı 04.08'de meydana gelen kazada gece saatlerinde Bodrum'dan Milas'a giden 21 yaşındaki denizci Halil Mıstık, dönüş yolunda Bodrum Havalimanı yakınında motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Mıstık'ın kullandığı motosiklet, sert bir şekilde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. İhbar üzerine sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Ambulansla Milas'taki hastaneye kaldırılan Mıstık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Genç denizci için Aşağı Kızılağaç Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Mıstık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile yardımcısı Tayfun Yılmaz, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya'nın da aralarında olduğu çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Halil Mıstık, Aşağı Kızılağaç Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze töreninden kareler;