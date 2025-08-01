Kediyi dakikalarca işkence ederek öldürdü

Kediyi dakikalarca işkence ederek öldürdü
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Kediyi dakikalarca işkence ederek öldürdü
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İstanbul Başakşehir'de bir şahıs, kucağına alarak apartmana girdiği kediye dakikalarca işkence etti. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, caninin ilk önce kediyi kuyruğundan tutarak yere çarptığı, sonrasında da defalarca tekmelediği ve başını ezdiği görüldü. Tedavi amaçlı veterinere götürülen kedi kurtarılamazken, şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde yer alan bir sitede dehşete düşüren anlar yaşandı.

SOKAK KEDİSİNE DAKİKALARCA İŞKENCE ETTİ

B.A. isimli şahıs, kucağına alarak apartmana girdiği kediye dakikalarca işkence etti. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, caninin ilk önce kediyi kuyruğundan tutarak yere çarptığı, sonrasında da defalarca tekmelediği ve başını ezdiği görüldü.

Sokak kedisini dakikalarca işkence ederek öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından apartman sakinleri tarafından tedavi amaçlı veterinere götürülen kedinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sokak kedisini dakikalarca işkence ederek öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, şüpheli B.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sokak kedisini dakikalarca işkence ederek öldürdü

BAKAN TUNÇ: HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDET ASLA CEZASIZ KALMAYACAKTIR

Öte yandan olaya ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltına alınan şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturma başlatıldığını ve işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Başakşehir'de bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, şiddet olayına ilişkin adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır."

Sokak kedisini dakikalarca eziyet ederek öldürdü

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMetin Aracı:

kansız oğlu kansız

Yorum Beğen232
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıYakup Ayfer:

cahillik böyle bişey işte ikisinide aynı Allah yarattı ama farkında değil ama peygamber efendimizin güzel bir sözü vardı (merhamet etmeyene merhamet edilmez) diye.

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıU mcn:

Şimdi sen insanmısın

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıŞAŞKIN:

Lâ'netullahi Alez Zalimin! "Allah'ın Laneti Zalimlerin Üzerine Olsun" (Araf Suresi 44. Ayet)

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıj7whzt5y95:

aminnnnn

yanıt43
yanıt0
Haber YorumlarıMenderes akdag:

senin gelmisimi gecmisni ..........

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAlkurt:

Hatta sulelesinin tumunu...

yanıt29
yanıt0
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