Kediyi dakikalarca işkence ederek öldürdü

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde yer alan bir sitede dehşete düşüren anlar yaşandı.

SOKAK KEDİSİNE DAKİKALARCA İŞKENCE ETTİ

B.A. isimli şahıs, kucağına alarak apartmana girdiği kediye dakikalarca işkence etti. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, caninin ilk önce kediyi kuyruğundan tutarak yere çarptığı, sonrasında da defalarca tekmelediği ve başını ezdiği görüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından apartman sakinleri tarafından tedavi amaçlı veterinere götürülen kedinin hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, şüpheli B.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BAKAN TUNÇ: HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDET ASLA CEZASIZ KALMAYACAKTIR

Öte yandan olaya ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltına alınan şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturma başlatıldığını ve işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Başakşehir'de bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, şiddet olayına ilişkin adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır."