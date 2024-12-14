'Soğuktan öleceğim, yardım edin' diyen adam, ölü bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde dün bir vatandaş tarafından görüntülenen ve yardım isterken "Engelliyim ve gidecek yerim yok. Ağabeyim doktor diyen sokakta yaşayan adam, sabah saatlerinde ölü bulundu.

SOKAKTA ÖLÜ BULUNDU

Olay, Buca ilçesi Güven Mahallesi 392 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta tek başına bir apartmanın altında yaşayan adam, dün bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yardım isteyen ve soğuktan öleceğini söyleyen 58 yaşındaki Adnan Kale, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından hareketsiz halde yatarken görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine sokağa gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kale'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye doktorları tarafından yapılan kontrollerde Adnan Kale'nin vücudunda darp izi olmadığı tespit edildi. Adnan Kale'nin cansız bedeni, yapılan kontrolün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne götürüldü.

"SOĞUKTAN ÖLECEĞİM" DİYE YARDIM İSTEMİŞTİ

Öte yandan, dün bir vatandaş tarafından videoya alınan Adnan Kale'nin 'Lütfen bana yardım edin. Soğuktan öleceğim. Engelliyim ve gidecek yerim yok. Ağabeyim doktor' dediği anlar yürek burktu.