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"Soğuktan öleceğim, yardım edin" diyen adam, ölü bulundu

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İzmir'in Buca ilçesinde, "Lütfen bana yardım edin. Soğuktan öleceğim. Engelliyim ve gidecek yerim yok." diyen adam, yalnız yaşadığı sokakta ölü bulundu.

İzmir'in Buca ilçesinde dün bir vatandaş tarafından görüntülenen ve yardım isterken "Engelliyim ve gidecek yerim yok. Ağabeyim doktor diyen sokakta yaşayan adam, sabah saatlerinde ölü bulundu.

'Soğuktan öleceğim, yardım edin' diyen adam, ölü bulundu

SOKAKTA ÖLÜ BULUNDU

Olay, Buca ilçesi Güven Mahallesi 392 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta tek başına bir apartmanın altında yaşayan adam, dün bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yardım isteyen ve soğuktan öleceğini söyleyen 58 yaşındaki Adnan Kale, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından hareketsiz halde yatarken görüldü.

'Soğuktan öleceğim, yardım edin' diyen adam, ölü bulundu

Durumun bildirilmesi üzerine sokağa gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kale'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye doktorları tarafından yapılan kontrollerde Adnan Kale'nin vücudunda darp izi olmadığı tespit edildi. Adnan Kale'nin cansız bedeni, yapılan kontrolün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne götürüldü.

'Soğuktan öleceğim, yardım edin' diyen adam, ölü bulundu

"SOĞUKTAN ÖLECEĞİM" DİYE YARDIM İSTEMİŞTİ

Öte yandan, dün bir vatandaş tarafından videoya alınan Adnan Kale'nin 'Lütfen bana yardım edin. Soğuktan öleceğim. Engelliyim ve gidecek yerim yok. Ağabeyim doktor' dediği anlar yürek burktu.

'Soğuktan öleceğim, yardım edin' diyen adam, ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (33)

Haber Yorumları?í???:

Bu utanç hepimizin.

Yorum Beğen300
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Konser verdi belediye o kadar ama faydası olmamış

Yorum Beğen218
Yorum Beğenme53
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Haber YorumlarıMurat Celik:

bu utançta koskoca İzmir belediyesine yeter artar bile CHP milli güvenlik sorunudur 100.000 kez söyledik milli güvenlik sorunudur CHP ve yandaşları vesselam

Yorum Beğen189
Yorum Beğenme69
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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

İzmir büyükşehir konserlere o kadar para akıttın şu garibana bi kalacak yer ayarlayamadın öyle mi yazınlar olsun

Yorum Beğen168
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıHalil Kurt:

bunun. vebali yeter yiyenler

Yorum Beğen155
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Haber YorumlarıVEFA:

İnsanlığın son kırıntıları da öldü amcam be seninle beraber. Hey Allahım ne acımasız bir çağda var ettin bizi. Yazıklar olsun!..

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Haber YorumlarıOğuzhan Savaş:

Videoyu çeken hiç mi yardımcı olmamış biyere haber vermemiş !!

Yorum Beğen114
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Haber YorumlarıUmut Yılmaz:

Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen ümmetin soğuktan ölen komşusu. Allah bize acısın, affetsin.

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Haber YorumlarıTwister:

yokluk çaresizlik nedir bilirim bu hepimizin suçu bende zor durumdayım kıytırık bir evde kalıp işe gidip geliyorum fakirlik yokluk zor allah affetsin

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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

insanlığın öldüğü yer işte tam orası

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