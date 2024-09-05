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Sinop'ta intihar girişiminde bulunan kadın kurtarıldı

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Sinop'ta madde kullandığı tahmin edilen bir kadın, evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı fark eden bir vatandaşın müdahalesiyle kadın kurtarıldı.

Sinop'ta madde kullandığı tahmin edilen bir kadın intihar girişiminde bulundu.

Olay, 09.00 sıralarında Ada Mahallesi Yakamoz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.N.Ç.(22) isimli kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı fark eden vatandaşlar hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri branda açarak hazır bekledi. O sırada yoldan geçerken olayı fark edip eve giren bir vatandaş intihara kalkışan genç kadını arkadan çekerek kurtardı. S.N.Ç. sağlık ekiplerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Yaşam sinop

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