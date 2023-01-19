Mardin'de kanlı pusu! Hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belli oldu

Mardin'de yabancı plakalı bir araca silahlı saldırı düzenlendiği olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yaralı bir kişinin tedavisi devam ederken, olay yerinde ölenlerin ise Hındreen Abdullah Salih, Waheda Haedar Jasim ve Abdullah Saleh Mustafa olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Artuklu- Nusaybin karayolunun Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda cipte bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Chiman Shaheen Khalidisimli şahsın sabah saatlerinde Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. Yaralılardan Ahmed Jalaladeen İbrahimise Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardın Elazığ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan, olay yerinde hayatını kaybeden şahısların Hındreen Abdullah Salih(38), Waheda Haedar Jasimve Abdullah Saleh Mustafa olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.