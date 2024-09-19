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Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım

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Tekirdağ'da annesi tarafından hastaneye götürülen 2 yaşındaki Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara uğradığı anlaşıldı. Türkiye'nin yüreğini yakan olayda tutuklanan şüphelilerden 13 yaşındaki K.A.'nın ifadesin ifadesinde abasının Sıla Y.'ye kek aldığını kendisine ise almadığını belirterek "Kıskandığım için yaptım" dedi.

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı Sıla Y.'yi 8 Eylül akşamı Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki Sıla Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Muayene edilen Sıla Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyata alındı. Hastane ayrıca Sıla Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Müdürlük, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşındaki diğer kızları koruma altına alındı.

Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A. ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. ve K.A. tutuklandı. Şüpheliler Sıla Y.'nin bebek arabasını almak isterken düşüp yaralandığını iddia etti. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sıla Y.'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı.

Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım

SUÇ DELİLİ OLAN BEZİ ÇÖPE ATMIŞ

Anne Bakiye Yeniçeri'nin 5 Eylül'de komşu çocukları K.A. ve G.K.'nın cinsel saldırısına maruz kaldığını fark ettiği fakat polise başvurmadığı anlaşıldı. Küçük Sıla Y.'nin bezinde annesi tarafından kan görüldüğü fakat annesi tarafından olayın örtbas edilip suç delili olan bezin çöpe atıldığı anlaşıldı. Şüphelilerin küçük kızı altını değiştirme bahanesiyle istismar ettiği kaydedildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: KISKANDIĞIM İÇİN YAPTIM

Sabah'ta yer alan habere göre; küçük Sıla Y.'yi istismar eden ve şiddet uygulayan 13 yaşındaki K.A.'nın ifadesine ulaştı. Şüpheli ifadesinde Sıla Y.'yi babasından kıskandığı için darp ettiğini kabul etti. Babasının Sıla Y.'ye kek aldığını kendisine ise almadığını iddia eden K.A., "Kıskandığım için darp ettim" dedi. K.A.'nın iki kardeşi ile babaannesi ile yaşadığı, annesinin kendilerini terk ettiği belirlendi. Şiddet ve cinsel istismara uğrayan Sıla Y.'nin tedavisi, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

Hayri:

Delik deşik hayatlar delik deşik olaylar

58
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ali gökşen:

Aile bakanlığı RTÜK e müdahale etmeli. Gidişatın tek nedeni olumsuz olayı normallestiren yayınlar..

55
0
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Buğra Er:

Bu oenıgı derhal uyutulmalı

1
0
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