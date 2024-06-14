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İstanbul'a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz

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İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. İstanbul Hava Sahası'nda şiddetli rüzgar ve türbülans riski nedeniyle uçaklar havada zor anlar yaşadı. Bir yolcu uçağının pilotunun, "Fena bir türbülans var, sağa doğru dönüyoruz." sözleri kayıtlara yansıdı. Havada bir süre tur atan ve yakıt kritiğine giren uçaklar, İzmir başta olmak üzere çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Kentte aynı zamanda şimşekler de etkili oldu.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak ve şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için yaklaşma yapan uçaklar şiddetli rüzgara yakalanmamak ve uçuşu riske atmamak için havada tur atmak zorunda kaldı.

BAZI UÇAKLAR BAŞKA İLLERE İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALDI

Türbülansa girmemek için sürekli tur atan ve yakıt kritiğine giren uçaklar ise başta İzmir olmak üzere çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Bu sırada Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçağın pilotu havada tur atarken, hava trafik kontrol kulesiyle yaptığı konuşma kayıtlara yansıdı.

Şiddetli rüzgar hava trafiğini etkiledi, pilotun kuleyle konuşması kayıtlara yansıdı

"EFENDİM ŞU AN HAVA ÇOK SALLIYOR"

Kule görevlisinin pilotlara rüzgar nedeniyle bilgi verirken, o sırada havada tur atan bir uçağın pilotu "Fena bir türbülans var, sağa doğru dönüyoruz." sözleri kayıtlara yansıdı. Kulenin bir süre sağda beklemesini istemesi üzerine uçağın pilotu, "Efendim şu an hava çok sallıyor." diyerek türbülansa yakalanmamak için havada tur atmaya devam etti.

Şiddetli rüzgar hava trafiğini etkiledi, pilotun kuleyle konuşması kayıtlara yansıdı

İSTANBUL SEMALARINI ŞİMŞEKLER KAPLADI

Mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava ve yüksek nemle bunalan İstanbullular, akşam saatlerinde etkili olan sağanakla nefes aldı. Kentte son günlerde aşırı sıcak ve yüksek nem oranıyla seyreden hava, bu akşam yerini serinliğe ve yağışa bıraktı. Kentin birçok ilçesinde şimşekler çakarken, gök gürültülü sağanak etkili oldu, Aydos Ormanı ve Beykoz Örnekköy'de kısa süreli dolu yağdı. Anadolu Yakası'nda Kavacık, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik ve Ümraniye'de gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

Şiddetli rüzgar hava trafiğini etkiledi, pilotun kuleyle konuşması kayıtlara yansıdı

YAĞIŞA HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde aniden bastıran sağanaktan korunmak isteyenler, duraklara, iş yeri tentelerinin altına ve metro girişine sığındı. Cevizlibağ'da tramvay durağında bekleyenler ıslanmamak için büyük uğraş verdi. Bazı yolcular yağışın dinmesini durakta bekledi.

Şiddetli rüzgar hava trafiğini etkiledi, pilotun kuleyle konuşması kayıtlara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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