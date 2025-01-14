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Sevgilisini boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan eski polis, PÖH operasyonuyla yakalandı

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Sakarya'da, daha önce sevgilisi için 3 kez şehri birbirine katarak dehşet saçan eski polis bu kez genç kadını boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli, özel harekat polisleriyle yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Sakarya'da erkek dehşeti! Daha önce sevgilisi için 3 kez şehri birbirine katarak dehşet saçan eski polis bu kez de sevgilisini boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli, özel harekat polisleriyle yapılan operasyonla gözaltına alındı.

SEVGİLİSİ İÇİN 3 KERE ŞEHRİ BİRBİRİNE KATMIŞ

2022 yılında sokak ortasında pompalı tüfekle etrafa ateş açan, 2023 yılında sevgilisini rehin alan ve 2024 yılında da yine farklı bir olayda silahla etrafa açarak dehşet saçan görevinden ihraç edilen polis T.T., 'Silahla Tehdit Suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sevgilisini boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan eski polis, PÖH operasyonuyla yakalandı

GENÇ KADINI BOĞAZINDAN DEFALARCA BIÇAKLADI

Cezaevinden çıkan T.T. bu kez de Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ara katında 2023 yılında rehin aldığı sevgilisi I.A. (43) isimli kadını, boğazından defalarca bıçaklayıp ağır yaralayarak kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, hastaneye sevk edildi. Şüpheli, özel harekat polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sevgilisini boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan eski polis, PÖH operasyonuyla yakalandı

DAHA ÖNCE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞ

Öte yandan, boğazına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan I.A.'nın, kendisi için 3 farklı tarihte adeta şehri birbirine katan T.T. hakkındaki şikayetlerini geri çektiği öğrenildi.

Sevgilisini boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan eski polis, PÖH operasyonuyla yakalandı

Sevgilisini boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan eski polis, PÖH operasyonuyla yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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