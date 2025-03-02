Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Sosyal medyadan paylaştıkları bir video nedeniyle 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat sabaha karşı gözaltına alındı.

GELİŞMEYİ AVUKATLARI DUYURDU

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Polat çifti işlemlerinin ardından ise serbest bırakıldı. Karar, Polat'ın avukatı Sevinç Horoz tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

"EV ARAMASINDA SUÇ UNSURU TESPİT EDİLMEDİ"

Horoz ilgili paylaşımında, "Müvekillerin ev araması sonucu bir suç unsuru tespit edilememiştir. Engin Polat ve Dilan Polat ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

"4 ŞÜPHELİ DE UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIKLARINI SÖYLEDİ"

Habertürk muhabiri Alihan Tok gözaltına alınan Dilan-Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında son bilgileri paylaştı. Tok, "Dilan Polat videonun yayınlanma tarihinin Aralık 2024 olduğunu ve Sapanca'da bir evde görüntülerin kaydedildiğini söyledi. Videodaki "Kimse kalkamıyor" mesajında ise herkesin yorgun olduğundan bahsettiğini söyleyen Dilan Polat, 'Eşimin kardeşi o masayı temizliyordu biz de kahvaltı edecektik. Tüp bebek tedavisi görüyorum, hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadım. Psikiyatrik tedavi amaçlı bazı ilaçlardan başka bir şey kullanmadım' dedi" ifadelerini kullandı.

DİLAN POLAT: BEN ARTIK YAŞAYAMIYORUM

Gözaltına alınmadan önce sosyal medyadan bir görüntü paylaşan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve ben şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Ve muhtemelen gelirler. Alın götürün" dedi.