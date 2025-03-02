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Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

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Uyuşturucu suçlamasıyla sabaha karşı gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat serbest bırakılırken emniyetteki ifadeleri de ortaya çıktı. Dilan Polat'ın "Videonun yayınlanma tarihi Aralık 2024. İstanbul'da değil Sapanca'da bir evdeydik. Tüp bebek tedavisi görüyorum, hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadım" dediği öğrenildi.

Sosyal medyadan paylaştıkları bir video nedeniyle 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat sabaha karşı gözaltına alındı.

GELİŞMEYİ AVUKATLARI DUYURDU

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Polat çifti işlemlerinin ardından ise serbest bırakıldı. Karar, Polat'ın avukatı Sevinç Horoz tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

"EV ARAMASINDA SUÇ UNSURU TESPİT EDİLMEDİ"

Horoz ilgili paylaşımında, "Müvekillerin ev araması sonucu bir suç unsuru tespit edilememiştir. Engin Polat ve Dilan Polat ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

"4 ŞÜPHELİ DE UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIKLARINI SÖYLEDİ"

Habertürk muhabiri Alihan Tok gözaltına alınan Dilan-Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında son bilgileri paylaştı. Tok, "Dilan Polat videonun yayınlanma tarihinin Aralık 2024 olduğunu ve Sapanca'da bir evde görüntülerin kaydedildiğini söyledi. Videodaki "Kimse kalkamıyor" mesajında ise herkesin yorgun olduğundan bahsettiğini söyleyen Dilan Polat, 'Eşimin kardeşi o masayı temizliyordu biz de kahvaltı edecektik. Tüp bebek tedavisi görüyorum, hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadım. Psikiyatrik tedavi amaçlı bazı ilaçlardan başka bir şey kullanmadım' dedi" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

DİLAN POLAT: BEN ARTIK YAŞAYAMIYORUM

Gözaltına alınmadan önce sosyal medyadan bir görüntü paylaşan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve ben şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Ve muhtemelen gelirler. Alın götürün" dedi.

Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıIstanbul Plovdiv:

Yaşama zaten zarar veriyorsun.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

DEVLETI 30-35 % den Fazla Hissedemedigimizden Dolayi Boyle Insanlar Hamam Bocekleri Gibi Heryerde Ureyip Cogaldi...

Yorum Beğen42
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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

gözaltı kararının, polisler aramaya gelmeden basına düşmesi tam bir garabet ! adamlar suçun suçlunun peşinde koşarken, bir de yollarına engel çıkarılıyor ! şaka gibi. kadının suçsuz olduğuna da eminim. dizisindeki yapısı da zaten kullanmadığını gösteriyor

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Haber Yorumlarıdn2b27xjxd:

koyu bir AKP’li olarak konuşuyorum. devletin yargı ve prensip organları zarar görmüştür. bu adamları aldınız okadar sorguladınız telefon görüşmelerini mesajlarını mercek altına aldınız. uyuşturucu yoktuysa deli kuyuya taş atıyor sizde gidip alıyorsunuz. vardıysa neden yargılanmadılar kendi içinizde kendi kendinize bile şüphe duyuyor iseniz bırakın bu işleri ben size artım g*tümle gülüyorum. bu ne aymazlıktır çocuk oyuncağımı bu iş ? herkesin ailesi var çocukları var o çocukların arkadaşları var insanları düşürdüğünüz durumdan biraz utanın

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Haber YorumlarıÖmer D:

Nasıl bir şaklabansınız belli degil

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Haber YorumlarıHülagü:

Rabbim ve devletim demedi mi bu kere ?

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Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

Madem devlet olarak bu ikisini hapiste tutmaya gücünüz yetmiyor ozaman gözaltina da almayın. Sinir ustune sinir ediyorsunuz halkı. istediklerini yapıp yapip sonunda serbestler nasıl bir güç varsa arkalarında devlet diye bisey kalmamış.

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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Kullanmadın tabiki sen durdun onlar seni kullandı bunları görmeye bile tahammül edemiyorum

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