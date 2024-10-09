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Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti

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Türkiye günlerdir 4 Ekim'de iki genç kızı öldürüp sonra intihar eden Semih Çelik'in caniliğiyle çalkalanırken bir gencin Semih Çelik'e oldukça benzemesi gündeme geldi. Bu benzerlik nedeniyle zorbalığa uğradığını belirten genç, çevresindekilerin kendisine katil muamelesi yaptığını ve kız arkadaşının "Sizi ne zaman haberlerde göreceğiz. Sen ne zaman aynı duruma düşeceksin. Seni de göreceğiz. şeklindeki söylemlerle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

İstanbul'da iki genç kadını vahşice katlettikten sonra intihar eden Semih Çelik, Türkiye'nin gündemine oturdu. Ülke genelinde tepkilere yol açan olay sonrası, Çelik'e benzerliğiyle dikkat çeken bir genç sosyal medya kendine yapılan zorbalıklara isyan etti. Genç, yaşadıklarını bir video ile paylaşarak kendisi ve sevgilisine yapılan linçleri bir bir anlattı.

Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti

"KATİL MUAMMELESİ GÖRMEK İSTEMİYORUM" DİYEREK SAÇLARINI KESTİ

Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan ve zorbalığa uğrayan genç, "Beni katil ilan ediyorlar. Kız arkadaşıma 'Sizi ne zaman haberlerde göreceğiz?' diyorlar" ifadelerini kullandı. Mağduriyetini dile getiren genç, katil Semih Çelik'e olan fiziki benzerliği nedeniyle haksız yere hedef alındığını belirtti ve bu tepkilerin psikolojik olarak kendisini zorladığını söyledi.

Cinayetin ardından birçok insanın mesajlarına ve yorumlarına maruz kalan genç, "Ben bu durumu hak etmiyorum. İnsanlar beni tanımadan böyle yorumlar yapıyorlar. Ben saçımdan ve yüz hatlarımdan dolayı katil muamelesi görmek istemiyorum" siteminde bulunan genç, kısa bir süre sonra saçlarını kestiği bir video paylaştı.

Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, öncesinde iki ayrı ilçede iki kadını öldürdüğü tespit edildi. Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana gelen olayda Edirnekapı surlarının üzerine çıkan 19 yaşındaki Semih Çelik, eski sevgilisi İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı. Hastanede hayatını kaybettiği öğrenilen Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da sevgilisi Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıktı.

Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Semih Çelik Türkiye 3-sayfa Toplum Hukuk Yaşam Sur

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