Köpeğinin yattığı eski çekyatı yaktı, çatı katı dumana boğuldu! Kurt köpeği itfaiyeye 20 dakika geçit vermedi

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, evin önünde bulunan kurt köpeği nedeniyle zor anlar yaşadı. Köpeğin uzaklaştırılması beklenirken yangına yaklaşık 20 dakika müdahale edilemedi.

KÖPEĞİNİN YATTIĞI ÇEKYATI YAKMAK İSTEDİ

Yangın, Dikili Caddesi üzerinde bulunan S.D.'ye ait evin çatı katında meydana geldi. İddiaya göre S.D., eski olduğu gerekçesiyle köpeğinin üzerinde yattığı çekyatı yakmak istedi. Ancak alevlerin kısa sürede büyümesiyle çatı katını yoğun duman sardı.

Çatı katından yükselen yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz acil ekipleri sevk edildi.

KURT KÖPEĞİ İTFAİYEYE GEÇİT VERMEDİ

Yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin girişinde bulunan kurt köpeği nedeniyle içeriye giremedi. Köpeğin uzaklaştırılması için geçen yaklaşık 20 dakikalık sürede yangına müdahale edilemedi.

Ev sahibi S.D.'nin polis ekiplerine köpeğinin üzerinde yattığı eski çekyatı yakmak istediğini ancak yangının bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini söylediği öğrenildi.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı