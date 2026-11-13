Köpeğinin yattığı eski çekyatı yaktı, çatı katı dumana boğuldu! Kurt köpeği itfaiyeye 20 dakika geçit vermedi

Köpeğinin yattığı eski çekyatı yaktı, çatı katı dumana boğuldu! Kurt köpeği itfaiyeye 20 dakika geçit vermediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, iddiaya göre köpeğinin üzerinde yattığı eski çekyatı yakmak isteyen S.D.'nin evinin çatı katını yoğun duman sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, evin girişindeki kurt köpeği nedeniyle içeri giremedi; köpeğin uzaklaştırılması beklenirken yangına yaklaşık 20 dakika müdahale edilemedi. Yangında yaralanan olmadı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Dikili Caddesi'ndeki bir evin çatı katında yangın çıktı.
- Ev sahibi S.D., eski olduğu gerekçesiyle köpeğinin üzerinde yattığı çekyatı yakmak istedi; alevlerin büyümesiyle çatı katını yoğun duman sardı.
- İtfaiye ekipleri, evin girişindeki kurt köpeği nedeniyle yaklaşık 20 dakika yangına müdahale edemedi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, evin önünde bulunan kurt köpeği nedeniyle zor anlar yaşadı. Köpeğin uzaklaştırılması beklenirken yangına yaklaşık 20 dakika müdahale edilemedi.
KÖPEĞİNİN YATTIĞI ÇEKYATI YAKMAK İSTEDİ
Yangın, Dikili Caddesi üzerinde bulunan S.D.'ye ait evin çatı katında meydana geldi. İddiaya göre S.D., eski olduğu gerekçesiyle köpeğinin üzerinde yattığı çekyatı yakmak istedi. Ancak alevlerin kısa sürede büyümesiyle çatı katını yoğun duman sardı.
Çatı katından yükselen yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz acil ekipleri sevk edildi.
KURT KÖPEĞİ İTFAİYEYE GEÇİT VERMEDİ
Yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin girişinde bulunan kurt köpeği nedeniyle içeriye giremedi. Köpeğin uzaklaştırılması için geçen yaklaşık 20 dakikalık sürede yangına müdahale edilemedi.
Ev sahibi S.D.'nin polis ekiplerine köpeğinin üzerinde yattığı eski çekyatı yakmak istediğini ancak yangının bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini söylediği öğrenildi.
Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.