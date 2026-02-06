İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

Meteoroloji'nin Ege Bölgesi'ne yönelik sarı kodlu uyarılarının ardından İzmir başta olmak üzere; Çanakkale, Aydın ve Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oldu.

İzmir'de öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağış; kent merkeziyle birlikte Çeşme, Torbalı, Menderes ve Seferihisar ilçelerinde su birikintilerine neden oldu.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ALT GEÇİTTE CAN VERDİ

Torbalı'da Mehmet Ekinci'nin (58) kullandığı kamyonet, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde biriken yağmur sularında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekincinin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sağanak sonrası Torbalıda İZBAN Pancar Durağı ile bazı iş yerlerini de su bastı. Esnaf Bilgi Arsu, yağışların ilçede yaşamı sık sık olumsuz etkilediğini belirterek, bölgede altyapı sorunu bulunduğunu ve bu nedenle benzer durumların tekrarlandığını söyledi.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE DE 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Marmaris'te de etkili olan sağanak yağış sonrasında birçok bölgede su baskınları yaşanırken, derelerde de taşkınlar meydana geldi.

Osmaniye Mahallesi'ndeki derede de su seviyesi yükseldi. O esnada bölgede bulunan Zekeriya Şahin de aracıyla dereden yolun karşısına geçmek istedi. Araçta yolcu konumunda bulunan şahıs, Şahin'in 'geçmeyelim' sözünü dinlememesi üzerine araçtan indi. Geçmekte ısrar eden ve aracıyla dereye inen Şahin, bir anda sele kapıldı.

CANSIZ BEDENİ 3 SAATLİK ÇALIŞMA SONUNDA BULUNDU

Talihsiz adamın aracıyla birlikte sürüklenerek gözden kaybolmasının ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda dere yatağında kalan aracı buldu. İçerisi suyla dolan araçta Şahin'e ulaşılamazken, şoförün bulunması için STK ve gönüllü vatandaşların da katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Hızla bölgeye giden ve incelemelerde bulunan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya koordinesinde yürütülen yaklaşık 3 saatlik çalışmalar sonunda Zekeriya Şahin, aracından yaklaşık 100 metre aşağıda bir borunun altında bulundu. Yapılan kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlenirken, Şahin'in cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı. Belediyede temizlik işleri personeli olarak çalıştığı öğrenilen Zekeriya Şahin'in ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

BORDUM'DA YOLLAR KAPANDI

Bodrum'da da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yol trafiğe kapandı, 2 araç sel sularında kaldı.

Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası Konacık- Bitez arasında sel suları nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Bitez Mahallesi Şah Caddesi'nde sel suları nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Bir mekanda mahsur kalan vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı. Çamlık Mahallesi'nde araçta mahsur kalan 2 kişi ise ekiplerce kurtarıldı. Torba, Yalıkavak, Ortakent, Gümüşlük mahallerinde yol güzergahlarına çakıl ve kum parçaları saçıldı. Bölgelerde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar ve ekipler su tahliyesi yaparken, köpekler de zor onlar yaşadı. Bitez Mahallesi'nde istinat duvarı yıkıldı. Çok sayıda bahçe sular altında kaldı.

KUŞADASI'NDA EVLERİN ÇATILARI UÇTU, RÖGARLAR TAŞTI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün Aydın ve ilçeleri için yaptığı uyarının ardından Kuşadası'nda da gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda rögarlar taştı, su birikintileri oluştu. Sürücüler göle dönüşen yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Trafikte aksamalar yaşandı.

İlçe genelinde zaman zaman etkili olan kuvvetli fırtınada ise çok sayıda ağaç ve seyyar satıcıların stantları devrildi. Güzelçamlı Mahallesinin sahil kesiminde bulunan bazı evlerin çatıları uçtu. Kuşadası Belediyesi görevlileri iş makineleri ve saha personelleriyle olumsuzluklara müdahale etmek için ilçenin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyor.