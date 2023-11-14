Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 Kasım'da bir adam korkulukları aşarak aşağıya atladı. Vatandaşların ikna çabalarının sonuçsuz kaldığı kişi hayatını kaybederken, şahsın Palalı Sabri'nin akrabası olduğu ortaya çıktı. Emniyette 14 suç kaydı bulunan şahsın, bir gece kulübünün ortağı olduğu ve ailesiyle görüşmediği tespit edildi.

Olay, 10 Kasım'da sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüde aracından inen bir adam korkuluk tarafına geçti.

Kendini denize bıraktı

Çevredeki vatandaşların "dur yapma" çağrılarına uymayan kişi kendini köprüden aşağı bıraktı. Dehşet anları kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Beylerbeyi sahilinde arama yaptı ancak adamın cesedi bulunamadı. Devam eden çalışmalarda ise cenaze bulunarak önce sahile ardından da Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Palalı Sabri'nin akrabası çıktı

Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hayatını kaybeden şahsın Gezi Parkı olaylarında elinde pala ile eylemcileri kovalayan ve kamuoyunda Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi'nin akrabası N.Ç. (29) olduğu ortaya çıktı. Emniyette çeşitli suçlardan 14 adet kaydı bulunan N.Ç.'nin Beyoğlu'nda bir gece kulübünü ortağı olduğu ve ailesiyle de görüşmediği tespit edildi. - İSTANBUL