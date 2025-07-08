Şehit Celalettin Uyanık'ın annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık için Ersan Camii'nde tören düzenlendi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından 24 yaşındaki şehidin cenazesi Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde gözyaşları arasında defnedildi.

ŞEHİDİN FOTOĞRAFI VE TÜRK BAYRAĞI BABASINA TAKDİM EDİLDİ

Cenaze törenine şehidin yakınları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Bitlis Valisi Ahmet Karakaya tarafından şehidin babası Cafer Uyanık'a Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafı takdim edildi.

ŞEHİDİN ANNESİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SELAM GÖNDERDİ

Öte yandan şehidin annesi, tören sırasında görüştüğü Bakan Uraloğlu vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi. Kürtçe konuşan şehit annesi, "Onu gözlerinden öpüyorum. Allah hepinizin hayrını kabul etsin. Vatan sağ olsun." dedi. Uraloğlu'nun, sözlerinin bitmesinin ardından şehit Uyanık'ın annesinin elini öptüğü görüldü.