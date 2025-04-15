Seçil Erzan davasında Hakan Ateş ifade verdi

MUĞLA - Yüksek kar vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu onlarca kişiyi dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davada, tutuksuz sanık Hakan Ateş hakim karşısına çıktı.

İstanbul'daki ana dosya kapsamında talimatla Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Hakan Ateş hakim karşısına çıktı. Duruşmada Ateş'in yanı sıra avukatları ve müşteki vekilleri de hazır bulundu. Soruşturma kapsamında yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin liralık vurgunla suçlanan Seçil Erzan'ın avukatı duruşmaya katılmazken, müştekiler arasında yer alan Fatih Terim de salonda yer almadı. Terim'in mazeret dilekçesini avukatı aracılığıyla sunduğu öğrenildi.

Duruşmada Hakan Ateş'e, dosya kapsamındaki bazı para hareketleri ve tanık beyanlarına ilişkin sorular yöneltildi. İfade işlemleri gün boyu sürdü.

"Hakan Ateş, 'Benim bilgim yok, benim böyle bir şeyden haberim yok' dedi"

Talimat duruşması sonrası adliye önünde açıklama yapan Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Fernando Muslera gibi isimlerin avukatlığını yapan Avukat Tahsin Emircan Bilginer, " Seçil Erzan'ı tanıyıp tanımadığı, mağdurları tanıyıp tanımadığı, bu olaydan ne zaman haberdar olduğu, haberdar olduğunda ilk olarak hangi talimatları verdiği, kendisi tarafından yönetilen bir fon olup olmadığı veya gizli ya da saklı fon var mı şeklinde sorular soruldu. Sanık bunları cevaplandırdı, bizim de başka sorularımız oldu. Hakan Ateş onları da cevaplandırdı özetle, 'Benim bilgim yok, benim böyle bir şeyden haberim yok' dedi. Bunun Seçil Erzan tarafından gerçekleştirilmiş bir eylem olduğunu ifade etti. Biz dosyadaki hem Seçil'in beyanları hem bir kısım ses kayıtları hem de bazı tanıkların anlatımıyla bunun doğru olmadığını ifade ederek buna ilişkin sorular sorduk ama kendisi soruları reddetti ve birçoğunu da cevaplamadı. Biz bunu inandırıcı bulmadık. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde pazartesi günü yargılama devam edecek. Orada kapsamlı beyanlarımızı sunacağız. Dosyada halen beklenen bilirkişi raporu var. Yeni gelen iddianameyle Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu sanık olarak eklenmişti. O iddianame kapsamında müştekilerin beyanları alınıyor. Mahkeme zararlarını beyan etmelerini istiyor. Bu beyanlar toplanacak dosyada beklenen bilirkişi raporu var, ondan sonra belki mahkeme nihayete erme sürecine girecek" dedi.

"Gişe dışı işlem olduğunu söyledi"

Avukat Bilginer, "Bu davada banka baştan itibaren paraların banka dışında müştekiler tarafından teslim edildiğini banka kayıtlarında olmadığını banka dışında gerçekleşen eylemler bakımından da bankanın sorumluluğunun olmadığını söylüyordu. Fakat müştekiler ise banka dışında para alma verme gibi yani gişe dışı denilen işlemlerin Denizbank'ta olağan işlem olduğunu, bunun birçok kez gerçekleştiğini özellikle futbolcuların belki şubeye hiç gitmediği Florya Metin Oktay tesislerinde kendisine banka çalışanlarının gelip imza attırdığını söylüyorlardı. Buna ilişkin tarafımıza sorulunca Seçil Erzan bunun doğru olduğunu, gişe dışı işlemlerin olduğunu kendisinin de tesislere bu şekilde birçok defa gittiğini hatta Fatih hoca için de yine bulunduğu yere gittiğini söylemişti. Fakat Denizbank'ın daha evvel İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dinlenen üst düzey yetkilileri ve şube çalışanları asla böyle bir işlem olmadığını, gişe dışı işlemin asla yapılmadığını söylemişlerdi. Bugün Hakan Ateş'in kendisine sorulduğunda, gişe dışı işlem olduğunu, bazı isimlere bunun yapıldığını ve bunun Denizbank'ın olağan uygulaması olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla Denizbank'ın aslında baştan itibaren banka dışında yapılmış işlemler bizi bağlamaz şeklindeki savunmasını bugün genel müdürü çürütmüş oldu. Biz buradan anlıyoruz ki bu olağan bir uygulama, dolayısıyla bu uygulamayla senelerce muhatap olmuş müştekilerin de banka dışında şube müdürüne para teslim ettiğinde herhangi bir olağan dışılık düşüncesine kapılmaması gayet normal" diye belirtti.

Davanın duruşmaları, İstanbul'da devam edecek. Öte yandan Fatih Terim'in avukatı duruşmaya gelerek Terim'in yurtdışında olduğu mazeretini bildirdi.