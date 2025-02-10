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Şarkıcı Merve Özbey'in Sarallar soruşturmasından tutuklu eşi Kenan Koçak'ın ifadesi ortaya çıktı

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Sarallar suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım'ın Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K. ile ünlü şarkıcı Merve Özbey'in müteahhit eşi Kenan Koçak'ın yardımıyla Yunanistan'a firar ettiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 5 kişiyle beraber tutuklanan Özbey'in eşi Koçak'ın ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Sarallar Suç Örgütü kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasını sağladığı iddiasıyla 7 şüpheli hakkındaki soruşturması devam ediyor.

MERVE ÖZBEY'İN EŞİ KENAN KOÇAK'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında tutuklanan ünlü şarkıcı Merve Özbey'in müteahhit eşi Kenan Koçak'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Koçak ifadesinde, 14 Ocak akşamı çocukluk arkadaşı şüpheli Ener Aktaş'la konuştuğunu, ailevi sağlık sorunlarından bunalması nedeniyle kendisine Aktaş'ın iki günlük Yunanistan seyahati teklif ettiğini, kendisinin de teklifi kabul ettiğini ileri sürdü. Aktaş'ın evine 15 Ocak'ta gittiğini ve burada soruşturma sonucu tanıdığı Turan Yıldırım'la karşılaştığını anlatan Koçak, bir süre sonra sitenin bahçesine indiklerinde ise önceden tanıdığı Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K. ile karşılaştıklarını, M.D.K.'nin yanlarına geleceğini bilmediğini savundu. İki araçla Edirne'ye doğru yola çıktıklarını, yolda Turan Yıldırım'la beraber Ener Aktaş'ın aracına geçtiklerini ve aracı kendisinin kullanmaya başladığını dile getiren Koçak, İpsala Sınır Kapısı'na kadar böyle geldiklerini, burada şüpheli M.D.K.'nin yanlarından ayrıldığını öne sürdü.

Şarkıcı Merve Özbey'in Sarallar soruşturmasından tutuklu eşi Kenan Koçak'ın ifadesi ortaya çıktı

YUNANİSTAN'A NASIL GİRİŞ YAPTIKLARINI ANLATTI

Şüpheli Koçak, ifadesinin devamında şunları kaydetti: "İpsala Kara Hudut Kapısı'na geldiğimizde Ener bana aracı en sol kısma çekmem gerektiğini söyledi. Hudut kapısı önünde aracı en sola park ettikten sonra yanıma pasaportumu alarak araçtan indim. Ener'in ise Turan'a belgelerini hazırlamasını söylediğini duydum. Ancak sonrasında belgelerini verip vermediğini bilmiyorum. Ben lavaboya geçip çıkış işlemlerini orada bulunan önce polis, ardından gümrük muhafaza memuruna yaptırdım. Bu işlem süresince Ener'i yanımda görmedim. İşlemim bittikten sonra Ener'le karşılaştım. O da bana 'Bizim işlemlerimiz de bitti." dedikten sonra arabaya bindik ve araçla hudut kapısından benim şoförlüğümde çıkış yaptık. Araç çıkış kapısında iken herhangi bir şekilde kontrol vs. olmadı. Yaklaşık 2 dakika sonra Yunan sınırına geldik. Orada Turan Ener ve ben pasaportlarımızı ibraz ettik. Yunan memuru Turan'ın pasaportunda kayıp ibaresi olduğunu söyledi ve Turan'ı Yunanistan'a sokmadılar. Benle Ener Yunanistan'a giriş yaptık. Turan'ın Yunanistan'a girip girmediğini bilmiyorum."

Şarkıcı Merve Özbey'in Sarallar soruşturmasından tutuklu eşi Kenan Koçak'ın ifadesi ortaya çıktı

İFADEDEKİ ÇELİŞKİLER DE SORULDU

Koçak'a, ifadesindeki çelişkili durumlar soruldu. Koçak'ın, şüpheli V.G'yi tanımadığını söylemesine karşı diğer şüphelilerin bu konuyla ilgili beyanlarının tam tersi olduğu, hudut kapısındaki kamera görüntülerinde de V.G. ile birlikte olduğunun görüldüğü belirtilerek, bu durumu açıklaması istendi. Koçak ise V.G.'yi tanımadığını iddia etti. Koçak'a, hudut kapısında araçtan önce kendisinin indiğini, işlemlerini yaptıktan sonra Aktaş ile karşılaştığını söylemesine rağmen görüntülerde birlikte araçtan indikleri ve yan yana görüldükleri de soruldu.

Şarkıcı Merve Özbey'in Sarallar soruşturmasından tutuklu eşi Kenan Koçak'ın ifadesi ortaya çıktı

Koçak, şunları söyledi: "Ben önce indiğimi hatırlıyorum. Ayrıca komiser V.G. ile M.D.K. müdürün telefonda konuştuklarına şahit olmadım. Yine ifadenin yukarısında bahsetmiş olduğum İshak A. isimli şahıs, hudut kapısı içerisinde bizimle birlikte değildi. Kendisini Türk sınırını geçtikten sonra Yunan sınırına gelmeden önceki ara bölgede gördüm. İshak A. isimli şahsı, İpsala Hudut Kapısı içerisindeki binada gördüğümü hatırlamıyorum."

Şarkıcı Merve Özbey'in Sarallar soruşturmasından tutuklu eşi Kenan Koçak'ın ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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