Şanlıurfa'da Trajik Aşk Cinayeti: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Trajik Aşk Cinayeti: Genç Kız Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'da Trajik Aşk Cinayeti: Genç Kız Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, evlenmek istediği kızı öldüren ve aile üyelerini yaralayan genç, ardından intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da evlenmek istediği kızın evini basıp silahla ateş eden şahıs, sevdiği kızı öldürüp kızın ailesinden de 3 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Başaran kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ömer Kilimci isimli genç, eline aldığı silahla birlikte evlenmek istediği fakat ailesinin evlenmelerine izin vermediği 17 yaşındaki Yaprak Türk'ün evinin önüne giderek "Dışarı çıkın" diye bağırmaya başladı. Sesleri duyan genç kız ve ailesi, dışarı çıkıp Kilimci'yi sakinleştirmeye çalıştı. İddiaya göre, Kilimci, Yaprak Türk'e 'Önce seni, sonra da kendimi öldüreceğim" diyerek ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Yaprak Türk kanlar içerisinde yere düşerken saldırgana müdahale etmeye çalışan genç kızın ailesinden Şehka T., Mehmet Emin T. ve Gülseren T. de mermilerin hedefi oldu.

Genç kız kurtarılamadı

Zanlı, geldiği araçla olay yerinden kaçarken bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Yaprak Türk, hayatını kaybetti.

Sevdiği kızın öldüğü bilgisini alan Ömer Kilimci, Viranşehir merkez Hürriyet Mahallesi'nde aracın içerisinde kafasına silahla ateş ederek intihar etti. Yaprak Türk ile olay yerinde hayatını kaybeden Kilimci'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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