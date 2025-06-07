Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
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Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
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Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nın ilk günü araçlarıyla gezmek için şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı. Alışveriş sonrası AVM'den çıkan 18 müşterinin araç lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçakla kesilerek patlatıldı. Mağdur vatandaşlardan Servet Dağ, "Şimdi bu ailelerin çocukları nasıl sokağa çıkacak. Bayramı zehir ettiler" diye tepki gösterdi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Karakoyunlu Mahallesinde bulunan şehrin en büyük AVM'sinin otoparkında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 18 aracın lastikleri bıçakla kesilerek patlatıldı. Olayın ardından bölgede inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Araç sahipleri, AVM'nin güvenlik zafiyetinden dolayı hem yönetimden hem de şüphelilerin yakalanarak cezalandırılması için şikayetçi oldu.

Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

"BU ŞEHİRDE CAN GÜVENLİĞİMİZ KALMADI"

Ailesiyle AVM'ye giden engelli birey Servet Dağ, "Dün 6 Haziran bayramın ilk günü saat 16.00 ile 17.00 arası oğlumun arabasıyla aşağıya indik. Dedik AVM'de dolaşalım. Çocuklar gezmek istediler. Geldik aracımızı burada park ettik. Tabii bizim gibi birçok araç park etmişti. Aşağı-yukarı bir yarım saat kadar yani sürmedi, içeriye bir girdik-çıktık. Geldiğimizde aracımızın lastikleri patlamıştı yani daha doğrusu bıçakla patlatılmıştı. ve emniyeti aradık, bir araç değil yani çevredeki bir sürü aracın aynı şekilde lastikleri patlatılmıştı. Emniyet geldi, baktı. 18 araç sahibi şikayetçi olmuştu. Bu 18 aracın içinde kimisinin tek tekeri, kimisinin çift tekeri bıçakla kesilerek patlatılmıştı. Bu bayram üstü yani psikolojimizi altüst ettiler. Bakın bugün bayramın 2 günü çocuklarıma dedim ki hadi gidelim gezelim, çocuklar biz evden çıkmıyoruz, dediler. Korktular, yani engelli bir vatandaş olarak şimdi ben bile nasıl bir can güvenliğimiz bu şehirde var. Ben bunu sorguluyorum. Şu anda bu konuyla ilgili emniyet güçleri geldi.

Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

"HEM LASTİKLERİ PATLATIYOR HEM DE OTURUP SEYREDİYOR"

AVM'nin kamera görüntülerini aldı. Kamera görüntüsüne şahıs girmiş. Bir memur arkadaşımızın dediğine göre hem lastikleri patlatıyor hem de oturup seyrediyormuş. Yani adam utanmadan hem o kadar aracın lastiğini patlatıyor, bir eylem yapıyor bir de oturup bunu seyrediyor. Yani bu insanın yakalanıp tutuklanmasını istiyorum. Bu konuyla ilgili Valimiz Hasan Şıldak'tan rica ediyorum, bu konunun üstüne düşmelerini istiyorum. Emniyet müdürümüz Atilla Aksoy'dan rica ediyorum yani çocuklarımızın bakın 18 tane araç demek, 18 tane aile demek, şimdi bu ailelerin bu çocukları nasıl sokağa çıkacak. Bu bayramı zehir ettiler. Yani hadi biz büyükler olarak tamam bir şekilde kendimizi avuturuz. Çocuğa bunu anlatamıyorsun. Yani bu da bir terördür. 18 tane aracın lastiğini ne diye patlatıyor. Bugün en küçüğü 3 bin lira zarar gördü. En yükseği 18 bin lira her bir araca zarar verdi. Neye dayanarak zarar veriyor, kime dayanarak yani bu şahsın ben yakalanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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