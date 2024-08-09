Şanlıurfa'da Dicle Elektrik'e saldırı: İki saha personeli yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kaçak tarama yapan Dicle Elektrik'in iki saha personeli saldırıya uğradı. Jandarma eşliğinde yürütülen denetim sırasında gerçekleştirilen saldırıda yaralanan saha personelinin hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Merkez Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Başören ve Şeyhzeliha mahallelerinde kaçak elektrik kontrolü yapan Dicle Elektrik ekiplerine yönelik saldırı gerçekleştirildi. Çalışmaları engellemek isteyen mahalle sakinlerinin saldırısı sonucunda iki saha çalışanı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan saha ekiplerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay sonrası bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Önce sözlü taciz ve tehdit

Jandarmanın aldığı önlemlerle bölgeye ulaşan ekipler, Şeyhzeliha Mahallesi'ne vardıklarında yaklaşık 20 kişilik bir grubun sözlü taciz ve tehditlerine maruz kaldığı iddia edildi. Daha sonra grup, taş, yumruk ve sopalarla saha ekibine saldırdı. Saldırıda A.U. ve M.S. isimli iki Dicle Elektrik çalışanı yaralandı. Jandarmanın müdahalesiyle kalabalığın elinden kurtarılan görevliler, hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası jandarma ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Saldırılar nedeniyle kaçak kontrol çalışması tamamlanamadı.

Hukuki alanda da tüm gerekli adımlar atılacak

Karaköprü kırsalında planlanan rutin kaçak elektrik tarama çalışmaları sırasında gerçekleşen olay, Dicle Elektrik tarafından kınandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, şirket olarak çalışan güvenliği ve haklarının korunmasına öncelik verdiklerini vurguladı. Arvas, "Çalışma arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür olaylar, hem çalışma arkadaşlarımızın hem de şirketimizin güvenliğine yönelik ciddi tehditler oluşturuyor ve kesinlikle kabul edilemez. Saldırıya uğrayan çalışma arkadaşımızın sağlık durumunun yakından takip edileceğini ve gerekli tüm desteğin sağlanacağını da ayrıca belirtmek isterim. Aynı zamanda hukuki alanda da tüm gerekli adımlar atılacak. Biz, Dicle Elektrik olarak 2024 yılında gerçekleştirilen saldırılarla ilgili toplamda 202 suç duyurusunda bulunduk. Bu başvuruların 108'i soruşturma, 94'ü ise dava sürecine taşındı ancak ne yazık ki bu davaların sadece 44 tanesinde cezalandırma kararı alınabildi. Bu rakamlar, maalesef caydırıcı cezaların uygulanmadığını ve adli süreçlerin yeterince etkili olmadığını gösteriyor" dedi.

210 milyar TL'lik icra takibinin 21 milyar TL'si Dicle Elektrik'te

Açıklamalarını sürdüren Arvas, "Çalışanlarımız kamu hizmeti niteliğindeki elektrik dağıtım faaliyeti için çalışıyor ancak kendilerine karşı işlenen suçlarda kamu görevlisi olarak değerlendirilmiyorlar. Bu durum cezasızlık algısını güçlendiriyor" ifadesini kullandı. Türkiye genelinde toplam 210 milyar TL'lik icra takibi portföyü bulunduğunu söyleyen Arvas, bunun 21 milyar TL'sinin Dicle Elektrik'te olduğunu belirtti.

"Güvenli ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı engelleniyor"

Yaşar Arvas, bu tür hukuki mücadelelerin sadece çalışanlarını korumakla kalmayıp aynı zamanda kamu hizmeti niteliğindeki sürdürülebilir elektrik dağıtımı hizmetinin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için de gerekli olduğunu dile getirdi. Dicle Elektrik saha ekiplerinin kaçak elektrik denetimi sırasında birçok kez fiziksel şiddete maruz kaldığının altını çizen Arvas, "Sayıları bin 500'ü bulan saha denetim ekiplerimiz, kaçak kullananlar tarafından pek çok kez saldırıya uğruyor. Fiziki saldırı, darp ve hakaretlere maruz kalan ekiplerimiz, canları pahasına görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Trafo sahipleri ve bölgede bulunan kişiler tarafından yapılan taşlı saldırılar, silahla rehin alınarak darp edilmeler, darp sonucu yaralanmalar gibi sayısız örneği geçtiğimiz yıl yaşadık. Özellikle kırsalda ve tarım arazilerinde karşılaştığımız bu tür olaylar, güvenli ve sürdürülebilir elektrik dağıtım hizmeti sunmamıza engel olmakla beraber kesintisiz kamu hizmeti verilmesini de engelliyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA