Yasak ilişki yaşadığı sevgilisini boğazını keserek öldürdü

Samsun'da evli bir kadının, yasak ilişkisi olduğu sevgilisini aracında çıkan tartışma sonucu öldürdüğü öğrenildi. Gamze S., cinayetin ardından polise teslim oldu ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da bir kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini, araçta çıkan tartışma sonucu boğazını keserek öldürdü. Zanlı, cinayetten sonra polise teslim oldu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerindeki park halinde bulunan 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araç içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli olan Gamze S. (38) uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi Ferit M. (45) ile buluştu. Ferit M.'ye ait hafif ticari araçta bulunan Gamze S.'nin ayrılmak istemesi, Ferit M.'nin de bunu kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı.

Gamze S., yanında getirdiği bıçak ile Ferit M.'nin boğazını kesip kafasına da satırla vururak öldürdü. Gamze S. olayda kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Ferit M.'yi araç içinde boğazı kesik halde ölü olarak buldu. Polis ekipleri araçta ve çevrede inceleme yaparken, Ferit M.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Gamze S. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
