Nijerya ordusuna ait helikopter 32 kişiyle Ondo Eyaleti'nde düştü

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Nijerya ordusuna ait 32 kişiyi taşıyan helikopter düştü.

Nijerya ordusuna ait helikopter düştü. Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 25 yolcu ve 7 mürettebatı taşıyan helikopterin Ondo Eyaleti'ne bağlı Igbokoda'daki Deniz Üssü yakınlarına düştüğü açıklandı. Enkazın yerinin tespit edildiği kaydedilirken arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kazada can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı