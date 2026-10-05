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'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif

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'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif Haber Videosunu İzle
'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif
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ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi ‘Güneşin Doğduğu Yer’in son bölümüne Ceyhun’un Leyla’ya sunduğu teklif damga vurdu. Oğluna kavuşmak isteyen Leyla’ya para dolu çanta getiren Ceyhun’un "Benimle bir gece..." şartı, o sırada bağ evine gelen Kenan da dahil olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi.

  • ATV dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'in üçüncü bölüm final sahnesinde Ceyhun, oğluna kavuşmaya çalışan Leyla'ya para dolu bir çanta uzatarak yardım teklif etti ve karşılığında 'Benimle bir gece...' şartını öne sürdü.
  • Leyla'nın bu teklif karşısında donup kaldığı sırada bağ evine giren Kenan, Ceyhun'un teklifine tanıklık etti.
  • Dizinin 4. bölüm tanıtımında Ceyhun'un 'Ben, Leyla'ya aşık oldum' sözleriyle duygularını itiraf ettiği görülüyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik ve Beyza Gümülcine’nin yer aldığı ATV’nin dikkat çeken yapımı ‘Güneşin Doğduğu Yer’, üçüncü bölüm final sahnesiyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

"BENİMLE BİR GECE..."

Oğluna kavuşma mücadelesi veren Leyla, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı. Leyla’nın çaresizliğini fırsat bilen Ceyhun, yanında getirdiği para dolu çantayı sunarak yardım etmeyi teklif etti. Ancak bu yardım için tek bir şart öne sürdü: "Benimle bir gece..." Duyduğu teklif karşısında neye uğradığını şaşıran Leyla donup kalırken, o esnada bağ evine giren Kenan da Ceyhun’un ahlaksız teklifine bizzat tanıklık etti. Üç karakterin büyük şok yaşadığı anlarda sona eren bölümün ardından, Leyla’nın ne yanıt vereceği ve Kenan’ın nasıl bir tepki göstereceği merak konusu oldu.

YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Yayınlanan 4. bölüm tanıtımında ise gerilimin dozu daha da arttı. Ceyhun’un yaptığı skandal teklifin ardından "Ben, Leyla’ya aşık oldum" sözleriyle duygularını itiraf etmesi yeni bölüme dair beklentileri yükseltti. Ceyhun’un bu çıkışının, çocukluk arkadaşı Kenan ile aralarındaki dengeleri nasıl değiştireceği yeni bölümde yanıt bulacak.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMesut:

Ahlaksiz dizileri izlemeyiniz aile yapısını bozmak için ellerinden geleni yapiyorlar

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıJY:

BUDA BİRŞEYMİ, EVLATLIĞININ ESKİ EŞİ ZEYNEP İLE EVLENEN KİMDİ??????

Yorum Beğen2
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Haber YorumlarıEYLÜL Benek:

Zeka yaşına göre bir soru sormuşsun bende cevaplayayım Evlatlık zeyd onun biyolojik çocuğu değildir ve kan bağı yoktur. Sadece küçük yaştan beri onunla yaşamıştır. Kadın boşandıktan sonra hürdür dolayısıyla evlenmesinde mahsur yoktur. Asıl soru şu metresini oğluna gelin alana sözün yoksa bunlara da kafanı yorma

yanıt7
yanıt1
Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Adı metres olunca hiç sorun olmuyor,gayet normal,herşey normal o zaman onlar için Eylül kardeş.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıKAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:

olurmu böyle şey, iyi o zaman bende kafama göre senin annene bacına evlenme teklif edeyim, AHLAKSIZLIK DEĞİLMİ BU...para karşılığı bir gece ne demek

yanıt0
yanıt0

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