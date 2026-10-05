'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif

Başrollerinde Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik ve Beyza Gümülcine’nin yer aldığı ATV’nin dikkat çeken yapımı ‘Güneşin Doğduğu Yer’, üçüncü bölüm final sahnesiyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

"BENİMLE BİR GECE..."

Oğluna kavuşma mücadelesi veren Leyla, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı. Leyla’nın çaresizliğini fırsat bilen Ceyhun, yanında getirdiği para dolu çantayı sunarak yardım etmeyi teklif etti. Ancak bu yardım için tek bir şart öne sürdü: "Benimle bir gece..." Duyduğu teklif karşısında neye uğradığını şaşıran Leyla donup kalırken, o esnada bağ evine giren Kenan da Ceyhun’un ahlaksız teklifine bizzat tanıklık etti. Üç karakterin büyük şok yaşadığı anlarda sona eren bölümün ardından, Leyla’nın ne yanıt vereceği ve Kenan’ın nasıl bir tepki göstereceği merak konusu oldu.

YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Yayınlanan 4. bölüm tanıtımında ise gerilimin dozu daha da arttı. Ceyhun’un yaptığı skandal teklifin ardından "Ben, Leyla’ya aşık oldum" sözleriyle duygularını itiraf etmesi yeni bölüme dair beklentileri yükseltti. Ceyhun’un bu çıkışının, çocukluk arkadaşı Kenan ile aralarındaki dengeleri nasıl değiştireceği yeni bölümde yanıt bulacak.

Kaynak: Haberler.com