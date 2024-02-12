Samsun'da Polis Ekipleri Bin 15 Olaya Müdahale Etti

Samsun'da polis ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bir hafta bin 15 olaya müdahale etti, 116 bin 56 şahsa genel bilgi tarama (GBT) sorgusu gerçekleştirdi. Çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şüpheli ile aranması bulunan 175 şahıs yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalara devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında 2024 yılının 5-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda çeşitli konularda bin 15 olay meydana gelirken, 116 bin 56 şahsa da GBT kontrolü yapıldı.

Aranması bulunan 175 şahıs yakalandı

Ekipler tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kasten öldürme suçundan 1, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2, dolandırıcılık suçundan 2, hırsızlık suçundan 4, yağma suçundan 1, cinsel suçlardan 2 şahsın da aralarında bulunduğu toplam 175 aranan şahıs yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şüpheli yakalandı

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Bafra ilçesinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 27 yıl 11 ay cezası bulunan 1, Atakum ilçesinde kasten öldürme suçundan 19 Yıl 4 ay cezası bulunan 1, Çarşamba ilçesinde hırsızlık suçundan 18 yıl 11 ay cezası bulunan 1, Canik ilçesinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 18 yıl 6 ay cezası bulunan 1, Canik ilçesinde hırsızlık suçundan 17 yıl 4 ay cezası bulunan 1, İlkadım ilçesinde çocuğun cinsel istismarı suçundan 15 yıl cezası bulunan 1, Terme ilçesinde parada sahtecilik suçundan 14 yıl 5 ay cezası bulunan 1, Terme ilçesinde dolandırıcılık suçundan 12 yıl 6 ay cezası bulunan 1, Atakum ilçesinde hakaret suçundan 9 yıl 2 ay cezası bulunan 1, İlkadım ilçesinde uyuşturucu suçundan 8 yıl 9 ay cezası bulunan 1, Canik ilçesinde silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay cezası bulunan 1, Atakum ilçesinde yağma suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir haftada yaklaşık 25 bin araç denetledi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarının önüne geçerek, can ve mal güvenliğinin sağlanması için yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir haftada 24 bin 996 araç kontrol edildi. Bin 198 araç ve sürücüsüne toplamda 16 milyon 207 bin 683 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, bin 246 motosiklet kontrol edilerek, bin 254 motosiklet ve sürücüsüne ceza yazıldı, 280 motosiklet trafikten men edildi.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde 31 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet kurusıkı tabanca, 19 adet av tüfeği, 271 adet çeşitli çaplarda fişek, 84 adet kesici alet, 204 gram esrar, bin 201 adet sentetik ecza (gerica-lyrca hap), bin 921 gram metamfetamin, 86 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 49 adet ecstasy hap-23 gram skunk, 463 kilogram tütün, 76 adet elektronik sigara, 187 bin 400 adet makaron, 4,7 litre kaçak içki, 214 adet kaçak emtia ele geçirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 2 şahsa işlem yapılırken, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 895 yabancı şahıs kontrol edildi, 15 şahsa idari işlem yapıldı ve 11 şahıs ise geri gönderme merkezine sevk edildi.

Sanal devriye faaliyetleri kapsamında 5 şahsa genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 2 şahsa terör örgütü propagandası yapmak, 2 şahsa ise trafik ihlali suçundan işlem yapıldı. SİBERAY projesi ile 3 bin 165 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Trafik kazalarına yönelik bilgilendirme yapmak adına bin 936 kişiye de trafik eğitimi verildi.

Samsun İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri ve polis merkezi amirlerinden oluşan 47 personel sahaya inerek, İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde bulunan 226 işyerini ziyaret etti. Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla Narkotik Vaka Analiz Sistemleri (NARVAS), Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Kadına Destek Uygulaması (KADES) projeleri de anlatıldı. - SAMSUN