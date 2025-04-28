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Okul bahçesinde dehşet: Öğretmene taşlı, öğrencilere bıçaklı saldırı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde okuldan atılan iki öğrenciyi bahçeden çıkarmaya çalışan öğretmene taşla saldıran öğrenciler, okulun diğer öğrencilerine de bıçakla saldırdı. Darp edilen öğretmen Umut Deniz Mert, "Ben kahraman değilim, sadece görevimi yaptım" dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde yer alan Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde görevli Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Umut Deniz Mert, nöbetçi öğretmenlik yaptığı sırada, okuldan atılan öğrenciler M.F.C. ve A.E.K. tarafından bıçak çekilerek darp edildi. İki çocuk, okul bahçesinde bulunan öğrencilere de bıçakla saldırdı.

Okul bahçesinde dehşet: Öğretmene taşlı, öğrencilere bıçaklı saldırı

TUTUKLANDILAR

Olay sonrası gözaltına alınan 17 ve 16 yaşlarındaki M.F.C. ve A.E.K., çıkarıldıkları mahkemece 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

SENDİKALARDAN ŞİDDETE TEPKİ

Olayın ardından Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen temsilcileri okul önünde ortak basın açıklaması yaparak şiddete tepki gösterdi. Darp mağduru öğretmen Umut Deniz Mert de açıklamaya katılarak destek verdi.

Okul bahçesinde dehşet: Öğretmene taşlı, öğrencilere bıçaklı saldırı

"ÖĞRETMEN BIÇAĞIN ÜZERİNE ATLAYARAK BİR FACİAYI ÖNLEDİ"

Yaşadıklarını anlatan Umut Deniz Mert "Nöbetçi öğretmen olarak çocukları okuldan çıkarmaya çalışıyordum. Birinin elinde taş vardı, kaşıma vurdu. Nöbetçi arkadaşımla çocukları dışarı çıkardık. Bu sırada, 25 santimlik bir bıçakla öğrencilere saldırdılar. Diğer nöbetçi öğretmen bıçağın üzerine atlayarak bir faciayı önledi. Bu çocuklar daha önce de okulumuzda başka bir öğrenciyi bıçaklamıştı. 20 gün sonra serbest bırakılmışlardı. Okulumuza dönüp yeni bir saldırı gerçekleştirdiler. Belki de büyük bir felaketi önledik. Ben kahraman değilim, sadece görevimi yaptım. Okullarda güvenliğin artırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Okul bahçesinde dehşet: Öğretmene taşlı, öğrencilere bıçaklı saldırı

"HİÇBİR ŞİDDETİN VE VANDALİZMİN MASUMİYETİ YOKTUR"

Sendikalar adına konuşan Türk Eğitim-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Güngör Bağ ise "Gelin hep beraber bir farkındalık oluşturalım. Şiddetin her türlüsüne karşı duralım. Çocuklarımıza güzel ahlakla örnek olmalıyız. Hiçbir şiddetin ve vandalizmin masumiyeti yoktur. Eğitim kurumlarında emniyet tedbirleri daha kapsamlı düşünülmelidir" ifadelerini kullandı.

Okul bahçesinde dehşet: Öğretmene taşlı, öğrencilere bıçaklı saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıekolojixx a:

Bağcılardan Diger İllere Göç yasaklansın gittikleri her yeri Bağcılara benzetmeye Çalışıyorlar

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