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İntihara teşebbüs eden 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

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Samsun'da bir genç kız, kendini asarak intihara teşebbüs etti.Hastaneye kaldırılan genç, yoğun bakımda geçirdiği 2 günün ardından hayatını kaybetti.

KENDİSİNİ DOĞALGAZ BORUSUNA ASTI

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde 21 Mart Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Gamze İ. evinde kendini eşarp ile doğalgaz borusuna asarak intihara teşebbüs etti.

İntihara teşebbüs eden 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

2 GÜNÜN ARDINDAN CAN VERDİ

Bir süre sonra eve gelen babası genç kızı bulunduğu yerden kurtardı. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 2 gün yoğun bakımda kalan genç kız hayatını kaybetti.

İntihara teşebbüs eden 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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