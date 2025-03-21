4 bilezik için yaşlı kadının boğazını kesip ateşe verdiler

Samsun'un Terme ilçesine bağlıu Kocaman Mahallesi'nde kocasının cuma namazı için camiye gittiği sırada kişi ya da kişilerce evine giren hırsızlar, Fikriye Turgut'un kolundaki bilezikleri zorla almak istedi.

BOĞAZINI KESİP ATEŞE VERDİLER

Çıkan arbedede kişi ya da kişilerce 60 yaşındaki Turgut'un boğazı bıçakla kesildikten sonra altınları alındı ve cansız bedeni ateşe verildi. Fikriye Turgut'un cansız bedeni, camiden gelen eşi tarafından bulundu.

4 BİLEZİK VE ZİNCİRİNİ ÇALDILAR

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Turgut'un cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kadının 4 bilezik ve zincirinin çalındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.