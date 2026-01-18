Haberler

Samsun'da fırında bıçaklı saldırı kamerada: 2 yaralı

Güncelleme:
Samsun'da bir fırının pastane bölümünde meydana gelen bıçaklı saldırıda 17 ve 19 yaşındaki iki genç yaralandı. Olayın ardından şüphelilerin kaçtığı ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği bildirildi.

Samsun'da bir fırının pastane bölümünde meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 genç yaralanırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde bulunan bir fırının pastane kısmında meydana geldi. Pastane bölümünde oturan gençler, aynı masada oturan kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kavgaya diğer masada oturanlar da dahil olurken, bıçaklanarak ve darp sonucu A.E.A. (17) ve B.K. (19) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şahısların olayın ardından hızla kaçtığı belirtilirken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
