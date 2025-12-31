Samsun'da 2025'e damga vuran olaylar

Samsun'da 2025 yılına, Canik'teki akaryakıt istasyonu faciası ile Bafra'da Kızılırmak Nehri'nde yaşanan trajedi damga vurdu. Samsun, yaşanan bazı acı olayların yanı sıra büyük yatırımlarla da gündemde önemli yer tuttu. Makine ve Kimya Endüstrisi(MKE) ile BAYKAR tarafından açıklanan yatırımlar, şehirde heyecan oluşturdu.

2025 yılı, Samsun'da Türkiye genelindeki birçok ile kıyasla sakin geçmesine rağmen, yaşanan iki büyük trajedi ve ardı ardına açıklanan stratejik yatırımlarla hafızalara kazındı. Yılın en sarsıcı olayları Canik ve Bafra ilçelerinde meydana geldi. 28 Nisan'da Canik'te, Lovelet AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda baba ile iki çocuğunun hayatını kaybetmesi kentte derin üzüntüye neden oldu. 17 Eylül'de ise Bafra'da bir otomobilin Kızılırmak Nehri'ne düşmesi sonucu anne ve 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olaya 'kaza süsü' verdiği iddiasıyla tutuklanan baba Dr. Serdar Kıyak'ın cezaevinde intihar etmesi, süreci daha da dramatik hale getirdi. Bu iki olay, 2025 yılının Samsun'daki en dikkat çeken trajedileri olarak kayıtlara geçti. Spor alanında da Samsun adına öne çıkan bir yıl yaşanırken, Samsunspor'un 2024-2025 sezonunda Süper Lig'i 3. sırada tamamlaması ve Avrupa kupalarında mücadele etmesi kentte büyük sevince neden oldu.

MKE ve BAYKAR yatırımları

Samsun, yaşanan acı olayların yanı sıra önemli yatırımlarla da gündeme geldi. MKE A.Ş. ile BAYKAR tarafından açıklanan yatırımlar, şehirde özellikle genç nüfus için yeni istihdam alanları oluşturma umudu doğurdu. Savunma sanayii odaklı bu yatırımların, Samsun'un sanayi altyapısını güçlendirmesi ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandırması bekleniyor. 2025 yılı, Samsun için bir yandan acı kayıpların yaşandığı, diğer yandan ise geleceğe yönelik büyük beklentilerin şekillendiği bir yıl olarak geride kaldı.

2025'te yaşanan olaylar

Samsun, 2025 yılı boyunca hem yürek burkan olaylar hem de kentin geleceğini etkileyecek önemli gelişmelerle gündeme geldi. Yılın ilk aylarında Samsun Limanı'nda Palau bayraklı "Fıruze G" adlı kuru yük gemisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. 28 Ocak'ta meydana gelen olayda, itfaiye ve deniz ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık iki saat içinde kontrol altına alındı. Şubat ayı ise peş peşe gelen trafik kazalarıyla hafızalara kazındı. Havza ilçesinde panelvan minibüs ile tırın çarpışması sonucu anne ile 4 yaşındaki kızı yaşamını yitirirken, baba ve 2 yaşındaki oğulları yaralandı. Aynı gün Kavak ilçesinde yolcu otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu şoför hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

100 yılın en ağır kışı

20 Şubat'ta Samsun 100 yılın en yoğun kar yağışını yaşadı. Kent genelinde kartpostallık manzaralar oluşurken, ulaşımda aksamalar ve günlük yaşamda yaşanan zorluklar birçok vatandaş için karı çileye dönüştürdü. Bahar aylarında ise ölümlü olaylar art arda geldi. 6 Nisan'da Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. 9 Nisan'da bir annenin rehber öğretmeni olan kızını boğarak öldürmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 16 Nisan'da Canik ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan bir koca, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü. 24 Nisan'da Alaçam'da bir restoranda eşini silahla öldüren şahıs, ardından intihar etti.

Mayıs ayında yaşanan bir olay, aile içi şiddetin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, evlenmek için ablasını kaçıran genci tabancayla vurarak öldürdü. 27 Mayıs'ta ise geçmişte cezaevi müdürü cinayetiyle gündeme gelen ve cezasını tamamlayan bir şahıs, İlkadım ilçesinde bir berberde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın, ağabeyi tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Yaz aylarında da acı olaylar devam etti. 25 Ağustos'ta Terme ilçesinde yolcu otobüsünün yol kenarında kamyonete branda çeken kişilere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Eylül ayında ise hem kazalar hem de şiddet olayları öne çıktı. Tekkeköy'de bir kereste fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, Asarcık'ta bir şahsın eşini bardakla öldürmesi infiale yol açtı. 30 Eylül'de İlkadım ilçesinde iki kız çocuğu kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kasım ayı Samsun'a şehit acısını getirdi. 11 Kasım'da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan sınırları içinde düşmesi sonucu uçakta bulunan 20 personelden biri olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok şehit oldu. Şehit Altıok, memleketi Samsun'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Ay sonunda ise kent adına önemli bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla yapılan, bin 458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin Göğüs Hastalıkları Kliniği 28 Kasım'da hasta kabulüne başladı.

Yılın son aylarında bir şehit haberi daha Samsun'u yasa boğdu. 9 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonunda şehit olan polis memuru Emre Albayrak, memleketi Ladik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun, 2025 yılında yaşadığı tüm acılara rağmen hem kayıplarını uğurladığı hem de geleceğe dair önemli adımlar attığı bir yılı geride bıraktı. - SAMSUN