Çok sevdiği motosikleti sonu oldu! 20 yaşındaki genç kız kazaya kurban gitti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası can aldı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenerek otomobilin altına giren Sümeyye Gençer, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak can verdi.

SÜRÜKLENDİKTEN SONRA OTOMOBİLİN ALTINA GİRDİ

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. 20 yaşındaki Sümeyye Gençer kontrolündekimotosiklet ile K.Y. kontrolündeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan Gençer, otomobilin altına girdi.

GENÇ KIZ HASTANEDE CAN VERDİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gençer, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜMEYYE'DEN GERİYE MOTOSİKLET ÜZERİNDEKİ FOTOĞRAFLARI KALDI

Genç yaşta hayatını kaybeden Sümeyye Gençer'den geriye ise kazaya karıştığı motosiklet üzerinde çektirdiği fotoğraflar kaldı.