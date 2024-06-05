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Çok sevdiği motosikleti sonu oldu! 20 yaşındaki genç kız kazaya kurban gitti

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Sakarya'da 2 motosikletin karıştığı kazada sürüklenerek otomobilin altına giren 20 yaşındaki genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kızdan geriye çok sevdiği motosikleti üzerinde çektirdiği fotoğrafları kaldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası can aldı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenerek otomobilin altına giren Sümeyye Gençer, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak can verdi.

SÜRÜKLENDİKTEN SONRA OTOMOBİLİN ALTINA GİRDİ

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. 20 yaşındaki Sümeyye Gençer kontrolündekimotosiklet ile K.Y. kontrolündeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan Gençer, otomobilin altına girdi.

Çok sevdiği motosikleti sonu oldu! 20 yaşındaki genç kız kazaya kurban gitti

GENÇ KIZ HASTANEDE CAN VERDİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gençer, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çok sevdiği motosikleti sonu oldu! 20 yaşındaki genç kız kazaya kurban gitti

SÜMEYYE'DEN GERİYE MOTOSİKLET ÜZERİNDEKİ FOTOĞRAFLARI KALDI

Genç yaşta hayatını kaybeden Sümeyye Gençer'den geriye ise kazaya karıştığı motosiklet üzerinde çektirdiği fotoğraflar kaldı.

Çok sevdiği motosikleti sonu oldu! 20 yaşındaki genç kız kazaya kurban gitti

Çok sevdiği motosikleti sonu oldu! 20 yaşındaki genç kız kazaya kurban gitti

Çok sevdiği motosikleti sonu oldu! 20 yaşındaki genç kız kazaya kurban gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Serdivan Sakarya Kurban Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

vefa sargut:

Allah rahmet etsin ailesine Allah sabır versin

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SALİH:

Motosiklet en son binilecek ulaşım aracıdır.Hatta At al ona bin yinede binme.Allah rahmet eylesin .Gencecik bir insanı daha aldı aramızdan

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Taşkın Yılmaz:

Allah rahmet eylesin. Özellikle son yıllarda gençlerde motosiklet merakı arttı ancak gerçekten çok dikkatli kullanılması gereken bir vasıta, özellikle motor gücü yüksek hızlı motorlar. Düştüğünüz anda direk yerle temasa başlıyorsunuz normal araçlar gibi değilki aracın içinde emniyet kemeri vb kurtulma şansı olsun. Güzel bir genç kardeşimizi kaybetmişiz neticede, ailesine Allah sabır versin.

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Alper Filiz:

motorum yok ama son zamanlarda zafer akçay hocayı izliyorum, görüdm ki arabada hiç umursamadığım yüzlerce şey motorsikletliler için düşme sebebi! böyle saçma bir aleti kullanmak, hele ki kuralsız ülkemizde kullanmak çok çok aptalca bir tercih!

8
0
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Aslan Öztürk:

Az dirift atmadı motor üstünde motor.

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3
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Vatansever:

Arkadaşım şu motorsikletleri biraz yavaş sürün bu hız yapan motosikletler bizim ülkemiz için pek uygun değil çünkü trafik düzgün ilerlemiyor kurallara pek uyulmuyor hız yapacaksanız gidin boş bir yer bulun orada yapın

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A B:

Genç kızlarımıza büyük nasihatı erkekler zor zabt ediyor o ağır motoru narin yapınızla nasıl bir cesaret birde o refleks herkesin harcı değil kuzularım yapmayın etmeyin böyle zevk olmasın gencecik ölmeyi tercih etmeyin lütfen.

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