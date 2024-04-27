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Sakarya'da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde freni patlayan midibüs devrildi. Kazada 11 öğrenci ve 1 personel yaralandı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.

Sakarya'da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs freni patlayarak devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.

Sakarya'da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

MİDİBÜSÜN FRENLERİ PATLADI

Kaza, saat 16.10 sıralarında Pamukova ilçesi Eskiyayla Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığı tarafından Akçay Baraj Gölü'ne doğa yürüyüşü gezisi düzenlendi. Gezi dönüşünde, bir firmadan kiralanan 54 S 0579 midibüsün frenleri patladı.

Sakarya'da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

12 KİŞİ YARALANDI

Kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan araziye devrilen midibüste bulunan 11 üniversite öğrencisi ile 1 üniversite personeli olmak üzere toplamda 12 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerin bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sakarya'da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Meydana gelen kazanın ardında SUBÜ sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından Akçay Baraj Gölü'ne düzenlenen doğa yürüyüşü gezisi dönüşü firmadan kiralanan bir minibüsün teknik arıza nedeniyle devrilmesi sonucu 11 öğrencimiz ve 1 personelimiz yaralanmıştır. Kaza neticesinde hayati tehlikesi olan ve durumu ağır olan öğrenci ve personelimiz bulunmamaktadır. Pamukova Devlet Hastanesi'nde müşahede altındaki 2 öğrencimiz kısa süre içerisinde taburcu edilecektir. Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ndeki 3 öğrenci ve 1 personelimizin tedavisi devam etmektedir. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 6 öğrencimizden birisinin kolunda kırık bulunmaktadır. Tomografi ve tetkikler devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Sakarya'da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

Sakarya'da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pamukova Sakarya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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