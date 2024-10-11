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Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk ve 15 müridi, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakkında kaçak kazı yapma suçlaması da bulunan Çabuk'un, dini inançları istismar ederek müritlerinden maddi kazanç sağladığı iddia ediliyor. Sözde mehdi müritleriyle birlikte kaçak kazı yaparken gözaltına alınmış ve ifadelerinde 'ahit sandığı' aradıklarını söylemişlerdi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan Koç Termal'de yaklaşık 200 sözde müridiyle birlikte yaşayan ve kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık Suçları'yla ilgili jandarma ve polis tarafından düzenlenen ortak şafak operasyonuyla sabah karşı 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen sahte mehdi Mustafa Çabuk ve 15 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan Hilafeti Muhammediye Tarikatı üyeleri, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan Koç Termal ve Hilal Evleri'ni 2 yıllığına kiraladı. Ardından termal tesislerde, sosyal medya üzerinden sözde tebliğ hesapları bulunan ve canlı yayınlarla 'Hz. Mehdi as. Ulusa Sesleniyor' programları yapan tarikat, sosyal medya hesapları üzerinden dini bilgiler vermeye başladı. Müritleri ile birlikte termal oteli kiralayan sözde mehdi burada "Mehdi'ye Bağlılık" töreni düzenledi. Youtube hesabı üzerinden yapılan 'Hz. Mehdi as. Ulusa Sesleniyor' programında soruları yanıtlayan Çabuk, mehdinin alametlerinden bahsetti.

Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı

KASIM AYINDA KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDI

Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan Hilafeti Muhammediye Tarikatı üyeleri, 'mehdi' olarak kabul ettikleri sözde mehdi Mustafa Çabuk'la birlikte Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yaparken gözaltına alındı. Şüphelilerin, kazdıkları alanda 'ahit sandığı' aradıkları öğrenildi. Hadislerde bahsedilen mehdi olduğunu iddia eden şüpheli Mustafa Çabuk, ahit sandığının yerinin kendisine melekler tarafından bildirildiğini iddia ediyor. Sözde mehdi Mustafa Çabuk'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı. Tutukluluk sürelerinin bitiminin ardından serbest kalan sahte mehdi Mustafa Çabuk, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için aranmasının olduğu ortaya çıktı.

Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı

ŞAFAK OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDI

Kendini mehdi ilan eden ve 2020 yılında İstanbul ilinde kurduğu suç örgütünün merkezini Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyündeki Koç Termal Tesisi ve Hilal Doğa Evleri'ne taşıyan yaklaşık 200 sözde müridiyle birlikte yaşayan ve kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk'un insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı tespit edildi. Mustafa Çabuk, 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık Suçları'yla ilgili jandarma ve polis tarafından düzenlenen ortak şafak operasyonuyla sabah karşı 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen sahte mehdi Mustafa Çabuk ve 15 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı

Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - 3.Sayfa

Dolandırıcılık Çanakkale Güvenlik Bayramiç 3-sayfa Suç

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