Polisten kaçmak için çatıya çıkan şüpheli, beton zemine böyle çakıldı - Haberler

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Polisten kaçmak için çatıya çıkan şüpheli, beton zemine böyle çakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yalova'da polisten kaçmaya çalışan bir şüpheli çıktığı binanın çatısından sarkarak inmeye çalışırken beton zemine düştü. İki ayağını da kırılan şahıs, acılar içinde çığlıklar atmaya başladı. Korku dolu anlar, karşı binadaki bir kişi tarafından anbean kaydedildi.

Yalova'da uygulama noktasında polis tarafından durdurulmak istenen T.C, motosikletiyle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada yakalanacağını anlayan şüpheli girdiği apartmanın çatısına çıktı.

Polisin takip ettiği şüpheli çatından sarkarak 3'üncü kattaki apartman dairesinin balkonundan içeriye girdi. Polisin daireye gelmesi üzerine pencereden sarkan şüpheli ikna edilmeye çalışıldı. Polisin kolundan tutmaya çalıştığı T.C, bu sırada 2'inci kat penceresine ulaştı.

Aşağıda kendisini bekleyen başka polislerin olmasına rağmen aşağı sarkarak inmeye çalışan T.C, bu sırada dengesini kaybederek yere çakıldı. İki bacağı da kırılan T.C, acılar içinde çığlıklar atmaya başladı.

Şüpheli olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelinin ifade için aranması bulunduğu öğrenildi. Zanlının neden kaçtığı sorusunu ise yanıtlamadığı bildirildi.

Polisten kaçmak için çatıya çıkan şüpheli, beton zemine böyle çakıldı

Polisten kaçmak için çatıya çıkan şüpheli, beton zemine böyle çakıldı

Polisten kaçmak için çatıya çıkan şüpheli, beton zemine böyle çakıldı

Polisten kaçmak için çatıya çıkan şüpheli, beton zemine böyle çakıldı

İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - 3. Sayfa

Yalova 3. Sayfa Güncel Haberler

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