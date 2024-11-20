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Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı

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İzmir Seferihisar'da kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik silahlı saldırıda yaralanan 3 polis memurundan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından sokağa dökülen mahalleli saldırıyı gerçekleştiren şahsın iş yerini taşladı.

İzmir'de kavga ihbarına giden polislere yönelik silahlı saldırıda 3 polis memuru yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından sokağa dökülen mahalleli saldırıyı gerçekleştiren şahsın iş yerini taşladı.

İHBARA GİDEN POLİSLERE SALDIRI

Seferihisar ilçesine bağlı Turabiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı

YARALI 3 POLİSTEN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılan polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı

MAHALLELİ AYAKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki vatandaşlar tarafından saldırıyı gerçekleştiren şahsın iş yerine taşlarla saldırıldı.

Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı

YAKALANDI

İzmir Valiliği, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, "Olayın şüphelisi silahıyla birlikte yakalandı" açıklaması yaptı.

Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
İzmir'de 3 polis memurunu silahla yaralayan şahsın yakalanma anları

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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÖzer Doğan:

idamı kaldıranlar vatan hainidir NOKTA.....!

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Haber YorumlarıTamer:

21 inci yüzyılında Türkiye: taşlanma, linç vs

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

verin halkın. eline hanım işini bilir

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıFight4Freedom Fight4Freedom:

Asılsın böyleleri kime ne faydası olur bunların

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

gazi oldular.

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