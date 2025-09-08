Polisi şehit eden saldırganın babasının ilk ifadesi: 'Son zamanlarda radikal davranışlar sergiliyordu'

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 16 yaşındaki E.B.'nin anne ve babası da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Baba N.B.'nin ilk ifadesinde, oğlunun son dönemde radikal tavırlar sergilediğini söylediği öğrenildi.

Balçova ilçesinde Şehit Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik pompalı tüfekli saldırı sonrası başlatılan soruşturmada, saldırgan lise öğrencisi E.B.'nin babası N.B. ve annesi A.B. de gözaltına alındı. Bir hastanede sağlık görevlisi olduğu ifade edilen baba N.B.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, oğlunun son zamanlarda radikal davranışlar sergilediğini belirttiği öğrenildi. N.B., çocuğunun bilgisayar ve telefon başında çok fazla vakit geçirdiğini, bu konuda defalarca uyarıda bulunduklarını söyledi. Ayrıca oğluna, bu tavrını sürdürmesi halinde kendisini polise şikayet edeceklerini de dile getirdiklerini ifade etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR