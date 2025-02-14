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Polis memurunun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kask kamerasında

Polis memurunun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kask kamerasında
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, motosikletli polis memuru Cuma Şimşek'in yaşamını yitirdiği kaza anı, bir arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Şimşek, motosikletiyle virajda kontrolünü kaybederek devrildi ve bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet alev aldı. Kazanın ardından Şimşek'in cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi. Kazanın hemen sonrasında çekilen görüntülerde, bir motosikletlinin 'Cuma gitti, Cuma gitti' diyerek tepki verdiği duyuldu.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesi yakınlarında polis memuru Cuma Şimşek'in (39) hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Şimşek'in motosikletinin virajda devrildikten sonra bariyere çarparak alev aldığı anlar arkadaşının kask kamerasına yansıdı.

Kumluca- Antalya yolu Beşikçi Mahallesi yakınlarında 9 Şubat'ta meydana gelen kazada, Antalya Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerinde görevli Cuma Şimşek'in virajda kontrolünü kaybettiği 07 BYN 541 plakalı motosikleti devrildi. Sürüklenerek bariyere çarpan polis memuru Cuma Şimşek, hayatını kaybetti. Kaza anında kaskı takılı olan Şimşek'in parçalanan motosikleti sürtünme nedeniyle alev aldı. Ekiplerin müdahalesi sonrası alevlere söndürülürken, Cuma Şimşek'in cenazesi morga kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞ

Kazadan önceki akşam araç kullanırken çekilen bir görüntüsünü sosyal medyada paylaşan Cuma Şimşek'in, "Havalar soğuk malum, kaç gündür Kumluca yapmadık. Kumluca sevdamız sorgulanmaz. Yarın gaz açarım diyenleri bekliyorum" notu yazdığı görüldü. Cuma Şimşek görev yaptığı Antalya Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Gaziantep'e gönderildi. Cuma Şimşek'in cenazesi Gaziantep'te defnedildi.

'CUMA GİTTİ, CUMA GİTTİ'

Diğer yandan Cuma Şimşek'in hayatını kaybettiği kaza, motosikletli arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir grup motosikletlinin yolda seyir halinde olduğu sırada viraja giren Cuma Şimşek'in motosikletinin devrilerek bariyere çarptığı ve saniyeler içinde alev aldığı anlar yer aldı. Arkadan gelen motosikletlinin kazanın hemen ardından "Cuma gitti, Cuma gitti" diyerek durmaya çalıştığı duyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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