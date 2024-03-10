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Eski eşinin katlettiği kadının annesi gelinliğini yaktı: Evlenirken 30 kere düşünün

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, polis memuru eski eşi tarafından öldürülen Mervegül Bayer'in gelinliği annesi tarafından yakıldı. Anne Hatice Kurt, gelinliği yakarken genç kızlara "Evlenirken 20 kere 30 kere düşünün" diye seslendi.

Mersin'de polis olan eski eşi tarafından öldürülen Mervegül Bayer'in annesi sokak ortasında kızının gelinliğini yakarak genç kızlara nasihatte bulundu. Acılı anne "Hepinize ders olsun. Evli olsanız bile kendinize eziyet ettirmeyiniz, yardım isteyin." dedi.

"HER ŞEY BUNUNLA BAŞLADI"

Kızının gelinliğini alarak sokakta konuşan anne Hatice Kurt, "Her şey bununla başladı" diyerek ağıtlar eşliğinde gelinliği benzin döküp yaktı. Gelinlikle birlikte genç kızlara da nasihatte bulunan gözü yaşlı anne Hatice Kurt, "Kızlar bu Merve'nin kefeni. Her şey bununla başladı. Şimdi her şey burada bununla bitecek. Ben bunu niye yapıyorum. Hepinize ders olsun. Hatice teyze gelinliği niye yaktı diye 40 kere düşüneceksiniz." dedi.

"Evlenirken 20 kere 30 kere düşünün." diyen anne "Düşünün kızlar kimse kendine eziyet ettirmesin. Evli olsanız bile kendinize eziyet ettirmeyiniz, yardım isteyin. Bu mesaj Merve'den geldi. 'Gelinliğimi ortaya koy, arkadaşlarımı topla, çatır çatır yak' dedi. 'Her şey onunla başladı' dedi. Bu gelinlik size mesaj olsun. Kötü iyi olmaz, bir insan değişmez bunu unutmayın. Sizin için yakıyorum bunu sizin için. Merve sana hayır getirmedi. Şimdi Merve bizi seyrediyor. Kefen oldu bu gelinlik kefen" ifadelerini kullandı.

Gelinliğe benzin döküp ateşe veren anne Hatice Kurt gelinlik yanarken, alkışlarla ve ağıtlar yakılışını izledi. Gelinlik yanarken çevredekiler de göz yaşlarına hakim olamadı.

NE OLMUŞTU?

Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı eşi Mervegül Bayer'in (31) sabah işe giderken yoluna çıktı. Bir süre konuşan Yıldır ile Bayer arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Yıldır, eski eşi Mervegül Bayer'i tabancayla kafasından vurdu. Yıldır, daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olayı duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayer, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Eski eşinin katlettiği kadının annesi gelinliğini yaktı: Evlenirken 30 kere düşünün

Eski eşinin katlettiği kadının annesi gelinliğini yaktı: Evlenirken 30 kere düşünün

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatice Kurt Tarsus Mersin Hatice Bayer Aile İçi Şiddet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Bükücü:

Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın

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Mehmet Tolu:

erkeklere de ben söyleyeyim o zaman evlenirken 400 defa düşünün gerekli sınamaları yapın. öyle evlenin. sonra böğrünüze saplanan bıçak paslanana kadar orda kalır. ne uyku tutar. ne rahat nefes alırsınız. gecenin bi yarısı kalkar acıdan böğüre böğüre volta atarsınız

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faruk merttürk:

Allah kurtarsın.

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habip polat:

Haberin başlığına bak evlenmeye karşı mısın nesin Amacın bu nesli yok etmek mi? Evlenirken kimi seçeceğinizi 30 kere düşünüp seçin diyeceksin.direk evlilik yolunu kapamaya çalışıyorsun.

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faruk merttürk:

Zina yapın diyor işte.

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Ali Tezel:

Attıgın her adım Kaderin.

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Hamit Gündoğdu:

Ben 1982 de evlendim.. hazır da değildim eşimde öyleydi.. aşık olma tövbe ne gezer. İstedim, verdiler. Ama eşimde bende evliliği yürütecek iradeye sahiptik.. kısaca yılmadık ve başardık.. İlk önce ciddiyet peşinden sevgi ve sonradan da Allah bize aşık olmayı da nasip etti. Şimdi birde saygı eklendi biz mutluyuz.. gençler ilk önce sağlam irade sonrası gelecektir.

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faruk merttürk:

En çok neye sabrettigin şeyi de söylersen daha iyi anlarlar.

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kerem can:

Allah evlat acısı yaşatmasin. Evlilikten önceki geçmişinden de bahsedeydin. Hani siz ona flört mu diyorsunuz.

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